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В мобильной версии Google Chrome появилась новая полезная функция

14 февраля 2021, 14:15

Браузер получил функцию системы рекомендаций вроде подобной в YouTube.

google chrome
Google тестирует новую функцию для мобильного браузера / Reuters

Вслед за редизайном своего поисковика для мобильных устройств, команда Google представила новую функцию системы рекомендаций Google Chrome для Android и других систем.

В тестовом варианте обновленного мобильного браузера появилась вкладка с названием "Люди также смотрят" – она похожа на рекомендации в YouTube, где после просмотра видео на экране появляется список из нескольких роликов с похожей тематикой.

Как будут работать рекомендации в Google Chrome

Для того чтобы получить доступ к вкладке "Люди также смотрят" в Google Chrome необходимо провести пальцем вверх по нижней панели. После чего пользователь увидит подборку статей и видеороликов на странице.

Новая функция предлагает бесконечную ленту новостей. Список подбирается исходя из предпочтений пользователя, а также географического положения и интересов людей конкретного региона. В дальнейшем Google, по данным источников сети, интегрирует такой режим подбора контента стабильную версию Google Chrome, но дата релиза модифицированной версии браузера пока не объявлена.

В конце прошлого месяца Google начала распространять обновление браузера Chrome до версии 88, в которой полностью исчезла поддержка "умершего" Adobe Flash Player, но появилась полезная функция проверки пользовательских паролей на надежность.

В новой версии, браузер в автоматическом режиме проверяет пароли на уникальность и выявляет те, что потенциально легко взломать или те, что упоминались в слитых базах данных. Также пользователю предложат заменить пароль, если его слишком просто подобрать.

Апдейт доступен на Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Chrome сам сообщит о доступности обновления и автоматически установит его.

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