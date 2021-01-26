Google представила редизайн своего поисковика для iOS и Android

Google представила редизайн мобильного поисковика / CNN

Компания Google представила новый дизайн отображения результатов поиска на мобильных устройствах. Изменения должны позволить сосредоточить внимание на информации и упростить чтение текста.

Шрифт: разработчики увеличили его и сделали жирнее. Значки и изображения приобрели округлую форму – позаимствовали округлость с логотипа Google и перенесли ее в другие места

Результаты поиска, в свою очередь, теперь занимают всю ширину экрана. Они, как и прежде, расположены в карточках, однако отказ от теней делает интерфейс менее загруженным. Также разработчики добавили подсветку к важной информации – в частности, команда отказалась от выделения текста жирным шрифтом и сосредоточилась на центровке контента и изображений на чистом фоне.

Из других изменений стоит отметить более целенаправленное использование цветов, дабы взгляд пользователя был направлен на важную информацию, не перегружая и не отвлекая внимание. В общем и целом, дизайн стал ярче.

Что примечательно, дизайн страницы поисковой выдачи Google на ПК не претерпел никаких изменений. В январе прошлого года Google обновила дизайн страницы поисковой выдачи в веб-версии, сделав рекламные объявления в выдаче менее различимыми, но после возмущений со стороны пользователей вернула все назад.

Слева – новый дизайн, справа – старый

Несколькими днями ранее Google начала распространять обновление браузера Chrome до версии 88, в которой полностью исчезла поддержка "умершего" Adobe Flash Player, но появилась полезная функция проверки пользовательских паролей на надежность.

В новой версии, браузер в автоматическом режиме проверяет пароли на уникальность и выявляет те, что потенциально легко взломать или те, что упоминались в слитых базах данных. Также пользователю предложат заменить пароль, если его слишком просто подобрать.

Апдейт доступен на Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Chrome сам сообщит о доступности обновления и автоматически установит его.