Google представила редизайн своего поисковика для iOS и Android

Что примечательно, дизайн страницы поисковой выдачи Google на ПК не претерпел никаких изменений.
Компания Google представила новый дизайн отображения результатов поиска на мобильных устройствах. Изменения должны позволить сосредоточить внимание на информации и упростить чтение текста.
Шрифт: разработчики увеличили его и сделали жирнее. Значки и изображения приобрели округлую форму – позаимствовали округлость с логотипа Google и перенесли ее в другие места
Результаты поиска, в свою очередь, теперь занимают всю ширину экрана. Они, как и прежде, расположены в карточках, однако отказ от теней делает интерфейс менее загруженным. Также разработчики добавили подсветку к важной информации – в частности, команда отказалась от выделения текста жирным шрифтом и сосредоточилась на центровке контента и изображений на чистом фоне.
Из других изменений стоит отметить более целенаправленное использование цветов, дабы взгляд пользователя был направлен на важную информацию, не перегружая и не отвлекая внимание. В общем и целом, дизайн стал ярче.
Что примечательно, дизайн страницы поисковой выдачи Google на ПК не претерпел никаких изменений. В январе прошлого года Google обновила дизайн страницы поисковой выдачи в веб-версии, сделав рекламные объявления в выдаче менее различимыми, но после возмущений со стороны пользователей вернула все назад.
Несколькими днями ранее Google начала распространять обновление браузера Chrome до версии 88, в которой полностью исчезла поддержка "умершего" Adobe Flash Player, но появилась полезная функция проверки пользовательских паролей на надежность.
В новой версии, браузер в автоматическом режиме проверяет пароли на уникальность и выявляет те, что потенциально легко взломать или те, что упоминались в слитых базах данных. Также пользователю предложат заменить пароль, если его слишком просто подобрать.
Апдейт доступен на Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Chrome сам сообщит о доступности обновления и автоматически установит его.