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Ігри серії No More Heroes від божевільних японців отримали дату виходу на ПК

4 червня 2021, 20:10

Вартість їх поки не уточнюється, зате системні вимоги вже можна дізнатися.

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Серія ігор No More Heroes вийде на ПК / Steam

У грудні 2020-го на консолі Nintendo Switch випустили оновлені версії перших двох частин серії No More Heroes. Дотепер це була єдина сучасна платформа, на якій доступні No More Heroes і No More Heroes 2: Desperate Struggle.

Сьогодні в онлайн-магазині Steam з'явилися сторінки першої і другої No More Heroes – обидві гри повинні вийти вже наступного тижня, 9 червня. Вартість їх поки не уточнюється, зате системні вимоги вже можна дізнатися.

На жаль, ні в No More Heroes, ні в No More Heroes 2: Desperate Struggle не буде перекладу на російську мову, а також підтримки управління через клавіатуру і мишу – для обох ігор знадобиться контролер.

Творець серії Гоїті Суда і його студія Grasshopper Manufacturer давно натякали, що хочуть дати нове життя класичної серії. Оригінальна No More Heroes, нагадаємо, вийшла на Nintendo Wii у 2008 році, а пізніше з'явилася на PS3 і Xbox 360; No More Heroes 2: Desperate Struggle випустили у 2010 році на Wii.

Трейлер No More Heroes

No More Heroes – гра-жарт, бурлеск і я-не-такий-як-всі-вискочка в класі. Вона розповідає про молодого отаку, який заробляє вбивством людей, зберігає гру в нужниках і перезаряджає світловий меч ритмічними рухами рукою. Їй неможливо перейнятися, сприймаючи все це навсправжки. І в цьому її принадність. "Це лише розвага, швидкоплинна, безглузда", – головна настанова японців.

Зараз Grasshopper Manufacture посилено працює над триквелом No More Heroes. Одним з головних джерел натхнення для гри, за словами Суди, став фільм "Роккі 3". Проєкт вийде до кінця цього року ексклюзивно на консолі Nintendo Switch.

Steam
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