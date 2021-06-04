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Игры серии No More Heroes от безумных японцев получили дату выхода на ПК

4 июня 2021, 20:10

Стоимость их пока не уточняется, зато системные требования уже можно узнать

Серия игр No More Heroes выйдет на ПК / Steam

В декабре 2020-го на консоли Nintendo Switch выпустили обновлённые версии первых двух частей серии No More Heroes. До этого момента это единственная современная платформа, на которой доступны No More Heroes и No More Heroes 2: Desperate Struggle.

Сегодня в онлайн-магазине Steam появились страницы первой и второй No More Heroes – обе игры должны выйти уже на следующей неделе, 9 июня. Стоимость их пока не уточняется, зато системные требования уже можно узнать

К сожалению, ни в No More Heroes, ни в No More Heroes 2: Desperate Struggle не будет перевода на русский язык, а также поддержки управления через клавиатуру и мышь – для обеих игр понадобится контроллер.

Создатель серии Гоити Суда и его студия Grasshopper Manufacturer давно сообщали, что хотят дать новую жизнь классической серии. Оригинальная No More Heroes, напомним, вышла на Nintendo Wii в 2008 году, а позже появилась на PS3 и Xbox 360; No More Heroes 2: Desperate Struggle выпустили в 2010 году на Wii.

Трейлер No More Heroes

No More Heroes – игра-шутка, бурлеск и я-не-такой-как-все-выскочка в классе. Она рассказывает про молодого отаку, зарабатывающего убийством людей, сохраняющего игру в сортирах и перезаряжающего световой меч ритмичными движениями рукой. Ей невозможно проникнуться, воспринимая все это всерьез. И в этом её прелесть. "Это лишь развлечение, скоротечное, бессмысленное", – главный посыл японцев.

Сейчас Grasshopper Manufacture усиленно работает над триквелом No More Heroes. Одним из главных источников вдохновения для игры, по словам Суды, стал фильм "Рокки 3". Проект выйдет до конца этого года эксклюзивно на консоли Nintendo Switch.

Steam
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