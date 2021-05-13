Ілон Маск одним твітом обвалив курс біткоїна на 17%

Ілон Маск обвалив курс біткоїна / Reuters

Біткоїн в ніч на четвер впав до найнижчої точки майже за три тижні після того, як генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що його автомобільна компанія призупиняє прийом платежів з використанням криптовалюти.

Після публікації заяви курс криптовалюти впав на 17% до трохи більше ніж 47 тисяч доларів за монету, але пізніше подорожчав до 50 848 доларів – це на 11.43% нижче, ніж днем раніше. Відмову від біткоїна Маск пояснив турботою про екологію, оскільки видобутку цієї криптовалюта потрібно все більше викопного палива.

"Ми стурбовані у зв'язку з тим, що для майнінгу і транзакцій з біткоїном використовується все більше органічних джерел енергії, особливо вугілля, а це найгірше паливо з усіх з точки зору викидів, – заявив Маск. – Криптовалюта – це хороша ідея... але вона не може коштувати навколишньому середовищу так дорого".

Біткоїн щорічно залишає величезний вуглецевий слід і споживає стільки ж електроенергії, скільки Нідерланди. Це суперечить місії Tesla "прискорити перехід світу до стійкої енергетики". Зараз компанія також розглядає інші криптовалюта, які використовують менше ніж 1% від енергії, що витрачається на транзакції з біткоїнами.

При цьому ще в березні цього року Ілон Маск говорив, що почне приймати біткоїни як оплату за свою продукцію. Крім цього, Tesla вклала 1,5 млрд доларів в криптовалюту., а у квітні продала 10% з них. З продажу вторгували $272 млн, з яких $101 млн – чистий прибуток на тлі виріс курсу криптовалюта. Така підтримка криптовалюти сприяла тому, що ціни на криптовалюти, включаючи біткоіни і dogecoin, дуже сильно виросли з початку року.

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Втім, за словами Маска, компанія не буде позбавлятися від біткоїна – і буде готова знову приймати її для оплати продукції Tesla, коли майнінг стане менш шкідливим для екології.

Раніше ми повідомляли, що через нову криптовалюту – Chia Coin – в Україні стали дорожчати жорсткі диски і SSD. Наприклад, модель Seagate SkyHawk на 8 ТБ в порівнянні з серединою квітня подорожчала вдвічі до 13 200 грн. А диск Seagate на 10 ТБ пропонували за 33 600 грн, що в 4 рази дорожче, ніж у квітні. При цьому багато моделей дисків зникли з продажу.