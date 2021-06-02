Стало відомо, коли гравці зможуть оцінити новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 покажуть вже в червні / SGC

Влітку в ігровій індустрії починається період великих виставок з довгоочікуваними прем'єрами. Студії тримають більшу частину своїх планів в секреті, проте деяка інформація все ж просочується в інтернет (або в руки журналістів) раніше покладеного часу.

Портал Windows Central, який відомий публікацією інформації про плани ігрового підрозділу Microsoft, зібрав всі відомі дані про майбутню презентацію Xbox і Bethesda на E3 2021 – серед можливих гостей івенту є і неочевидні екземпляри.

Отже, головною подією презентації стане Starfield – першої нової інтелектуальної власності Bethesda за останні 25 років і її дебют в жанрі космічної наукової фантастики. Раніше про демонстрацію космічної RPG на Е3 2021 писали багато інсайдерів, зокрема Джейсон Шрайер.

Глядачі також можуть чекати прем'єру Wolfenstein III. Студія Machine Games зайнята грою про Індіану Джонса разом з Disney, однак це не означає, що продовження легендарної серії шутерів не може бути в розробці. Тим часом, за чутками, студія Arkane Austin, відома по Prey і серії Dishonored, готує новий тайтл про вампірів з кодовою назвою Omen – його анонсу також очікують на майбутній презентації.

На презентацію Xbox і Bethesda може заглянути і студія Obsidian з матеріалами по Avowed – своєму новому проєкті в жанрі фентезі від першої особи, де є місце як старій добрій холодній зброї, так і магічним здібностям. Анонс гри, нагадаємо, відбувся 23 липня на конференції Xbox Games Showcase.

Крім того, у Windows Central підтвердили, що на заході варто очікувати показів Psychonauts 2, Forza Horizon 5, S.T.A.L.K.E.R. 2, Age of Empires IV, великої колаборації в рамках Sea of Thieves, і, можливо, нового тизера Hellblade 2.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

З проєктів Xbox Game Studios основний упор буде зроблено на Halo Infinite – мабуть, найголовнішому ігровому ексклюзиві екосистеми Xbox. Спочатку видавець планував випустити гру в кінці 2020 року разом із запуском нових ігрових консолей, але реліз нового проєкту перенесли на 2021-й рік, аби у команди розробників був час "завершити критично важливу роботу, необхідну для створення самої амбітної гри Halo за всю історію".

Перевірити дані Windows Central можна буде вже 13 червня о 20:00 за київським часом - саме в цей час стартує презентація Xbox і Bethesda.

Нагадаємо, що вся виставка E3 2021 пройде повністю в цифровому форматі 12-15 червня. Першими на віртуальну сцену вийдуть представники Ubisoft – за словами компанії, на ньому будуть представлені новинки від команд розробників з усього світу.