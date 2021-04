Близько двох тисяч ігор назавжди пропадуть з магазину PlayStation

2200 ігор пропаде з PS Store після закриття магазину на PS3, PS Vita і PSP / inFamous Festival of Blood

Принади геймінгу на консолях: через закриття старої версії PS Store для PS3, PSP, і PS Vita, зникне в загальній сумі близько 2200 ігор, з них 120 ігор будуть втрачені безповоротно.

Серед них класичні проєкти для PS1, PS2, PSP і PS Mini. Ігротека для PS3 і PS Vita так само постраждає. При цьому на дисках багатьох ігор просто не існує – вони виходили тільки в цифровому форматі.

Всього з цифрових магазинів пропадуть:

Близько 630 ігор для Vita;

Близько 730 проєктів для PS3 (PSN);

Трохи ігор для PSP;

293 проєкти PS Mini;

336 класичних ігор для PS2;

Близько 260 класичних проєктів для PS1 (особливо на Vita і PSP).

Втім, не все так погано – переважна більшість ігор можна буде купити в Магазині Microsoft і Nintendo. Однак, за даними порталу VGC, можливість покупки близько 120 проєктів буде втрачена назавжди. Наприклад, Tokyo Jungle – один з самих недооцінених і незвичайних ігор, випущених під крилом Sony. Також можна виділити пригодницький екшен inFamous Festival of Blood і атмосферну адвенчуру Rain від вже нині спочила Japan Studio.

Крім того, деякі ігри стануть ексклюзивами консолей Xbox – наприклад, Beyond Good & Evil HD, Lara Croft and the Guardian of Light, Resident Evil: Code Veronica X HD, а також обидві частини Sonic Adventure. У той час як Resident Evil: The Darkside Chronicles і Resident Evil: The Umbrella Chronices знову виявляться ексклюзивами Nintendo Wii, оскільки версії для PS3 випускали лише в цифровому вигляді.

PlayStation Store буде закритий на PlayStation 3 і PlayStation Portable з 2 липня, а з 27 серпня – на PlayStation Vita.

Lara Croft and The Guardian of Light-одна з ігор, які залишаться доступними для покупки тільки на консолях Xbox / Square Enix

Раніше ми повідомляли, що в українських магазинах зросли ціни на консолі PlayStation 4. Найбільше подорожчала старша модель PS4 Pro – середня ціна на неї перевищила 15 000 грн.

Вартість "молодшої" PS4 Slim поки зберігається на одному рівні – їх виробили набагато більше, але з вичерпанням складських запасів ціни на них теж будуть рости.