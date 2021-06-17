Як безплатно перейти на Windows 11 з Windows 10, 8.1 або 7

Як отримати Windows 11 безплатно / Gizchina

Днями в Мережу просочилася попередня збірка майбутньої версії операційної системи Windows, в якій помітно оновили дизайн основних параметрів і навіть нижньої панелі. Система поки не представлена офіційно, але вже тестується і в найближчому майбутньому буде доступна для всіх користувачів.

Тепер журналісти порталу XDA-Developers з'ясували, як відбуватиметься оновлення до цієї системи – і кому воно дістанеться безплатно.

Так, якщо вірити даним з ключів конфігурації, які витекли разом зі складанням Windows 11, власників ліцензійних копій Windows 7 і Windows 8.1 може чекати приємний сюрприз у вигляді безплатного апгрейда до Windows 11. Джерело згадує і базову версію Windows 8 – щоправда, спочатку доведеться перейти на Windows 8.1, а потім встановити Windows 11.

На даному етапі тестування в Windows 11 вже є перероблене меню Пуск, панель повідомлень, Провідник, теми і звуки. Ще одним нововведенням стала виділена іконка для запуску панелі віджетів. З її допомогою можна швидко отримувати інформацію про погоду, новини, результати спортивних змагань та багато іншого.

Огляд Windows 11:

Як буде виглядати фінальна Windows 11 і коли вона вийде, стане відомо наступного тижня: офіційна прем'єра датована на 24 червня 18:00 за Києвом.

Зараз в Microsoft активно працюють над великим оновленням Windows 10 Sun Valley, яке вийде цієї осені. У ньому компанія вперше перемалює іконки в Windows з часів 95-ї версії, видозмінить меню "Пуск", вбудовані програми і Провідник Windows.