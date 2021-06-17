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Как можно будет бесплатно обновиться на Windows 11, и что для этого нужно

17 июня 2021, 15:48

Журналисты XDA-Developers выяснили, как будет происходить обновление до этой системы – и кому оно достанется бесплатно.

Windows
Как получить Windows 11 бесплатно / Gizchina

На днях в Сети появилась предварительная сборка грядущей версии операционной системы Windows, в которой заметно обновили дизайн основных параметров и даже нижней панели. Система пока не представлена официально, но уже тестируется и в ближайшем будущем будет доступна для всех пользователей.

Теперь журналисты портала XDA-Developers выяснили, как будет происходить обновление до этой системы – и кому оно достанется бесплатно.

Так, если верить данным из ключей конфигурации, которые утекли вместе со сборкой Windows 11, владельцев лицензионных копий Windows 7 и Windows 8.1 может ждать приятный сюрприз в виде бесплатного апгрейда до Windows 11. Источник упоминает и базовую версию Windows 8 – правда, сначала придется перейти на Windows 8.1, а затем установить Windows 11.

На данном этапе тестирования в Windows 11 уже есть переработанное меню Пуск, панель уведомлений, Проводник, темы и звуки. Ещё одним нововведением стала выделенная иконка для запуска панели виджетов. С её помощью можно быстро получать информацию о погоде, новостях, результатах спортивных соревнований и многом другом.

Обзор Windows 11:

Как будет выглядеть финальная Windows 11 и когда она выйдет, станет известно на следующей неделе: официальная премьера назначена на 24 июня 18:00 по Киеву.

Сейчас в Microsoft активно работают над крупным обновлением Windows 10 Sun Valley, которое выйдет этой осенью. В нем компания впервые перерисует иконки в Windows со времён 95-й версии, видоизменит меню "Пуск", встроенные программы и проводник Windows.

Windows
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