В Сети появился образ Windows 11: её уже можно скачать и установить

В Cеть утекла ранняя сборка Windows 11 / Microsoft

Вслед за обоями и первыми скриншотами в Сеть утекла и предварительная сборка грядущей версии операционной системы Windows. Пользователи уже ринулись тестировать новую сборку, а на YouTube появился первый обзор.

Редактор The Verge Том Уоррен установил себе такую версию Windows 11 и опубликовал видео с подробностями о переработанном меню "Пуск", обновленном звуке приветствия, функции быстрой организации окон Snap и многом другом.

На фото и видео заметен обновленный дизайн, взятый из отложенной на неопределённое время Windows 10X, включая незакрепленные между собой окна, скругленные углы, новые значки "Проводника" и встроенное в систему приложение Xbox, которое получило более глубокую интеграцию в систему. Кроме того, преобразилось и меню "Пуск", в котором больше нет "живых" плиток, хотя возможность закрепления часто используемых ярлыков приложений никуда не делась.

Ещё одним нововведением стала выделенная иконка для запуска панели виджетов. С её помощью можно быстро получать информацию о погоде, новостях, результатах спортивных соревнований и многом другом. Также любой уже может скачать пак обоев из Windows 11.

Как скачать и установить Windows 11

Переходим по ссылке и скачиваем образ Windows 11.

После скачивания запускаем образ и выбираем "Обновить".

Windows 11 должна подхватить лицензионный ключ от "десятки" и автоматически активироваться.

Если это не сработало, создайте загрузочный диск или флешку с Windows 11 и выполните запуск системы с этого носителя. Для создания загрузочного носителя можно использовать различные утилиты, например, UltraISO:

Запустите программу UltraISO.

В меню "Файл" выберите пункт "Открыть".

В открывшемся окне выберите скачанный ISO-файл.

В главном меню программы выберите "Самозагрузка" => "Записать образ жесткого диска".

В открывшемся окне, в графе "Disk Drive" выберите ваш USB-накопитель и нажмите "Записать".

Перезагрузите компьютер, далее перейдите в BIOS (обычно для этого нужно нажать F2 или другую кнопку из функционального ряда во время перезагрузки) и выберите загрузку с флешки.

Сохраните изменения, и перезагрузите компьютер.

После успешной установки Windows 11 не забудьте вернуться в BIOS и убрать флешку в качестве загрузочного носителя.

Напомним, что презентация Windows 11 назначена на 24 июня 18:00 по Киеву. Сейчас в Microsoft активно работают над крупным обновлением Windows 10 Sun Valley, которое выйдет этой осенью. В нем компания впервые перерисует иконки в Windows со времён 95-й версии, видоизменит меню "Пуск", встроенные программы и проводник Windows.