УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

В Сети появился образ Windows 11: её уже можно скачать и установить

16 июня 2021, 13:55

В Microsoft в ответ на утечку заявили, что "это только начало" и призвали все же посмотреть официальную презентацию 24 июня 18:00 по Киеву.

Официальный логотип Windows 10
В Cеть утекла ранняя сборка Windows 11 / Microsoft

Вслед за обоями и первыми скриншотами в Сеть утекла и предварительная сборка грядущей версии операционной системы Windows. Пользователи уже ринулись тестировать новую сборку, а на YouTube появился первый обзор.

Редактор The Verge Том Уоррен установил себе такую версию Windows 11 и опубликовал видео с подробностями о переработанном меню "Пуск", обновленном звуке приветствия, функции быстрой организации окон Snap и многом другом.

На фото и видео заметен обновленный дизайн, взятый из отложенной на неопределённое время Windows 10X, включая незакрепленные между собой окна, скругленные углы, новые значки "Проводника" и встроенное в систему приложение Xbox, которое получило более глубокую интеграцию в систему. Кроме того, преобразилось и меню "Пуск", в котором больше нет "живых" плиток, хотя возможность закрепления часто используемых ярлыков приложений никуда не делась.

Ещё одним нововведением стала выделенная иконка для запуска панели виджетов. С её помощью можно быстро получать информацию о погоде, новостях, результатах спортивных соревнований и многом другом. Также любой уже может скачать пак обоев из Windows 11.

  • Дизайн интерфейса Windows 11
    Дизайн интерфейса Windows 11 The Verge
  • Дизайн интерфейса Windows 11
    Дизайн интерфейса Windows 11 The Verge
  • Дизайн интерфейса Windows 11
    Дизайн интерфейса Windows 11 The Verge
  • Дизайн интерфейса Windows 11
    Дизайн интерфейса Windows 11 The Verge
  • Дизайн интерфейса Windows 11
    Дизайн интерфейса Windows 11 The Verge
  • Дизайн интерфейса Windows 11
    Дизайн интерфейса Windows 11 The Verge

Как скачать и установить Windows 11

  • Переходим по ссылке и скачиваем образ Windows 11.
  • После скачивания запускаем образ и выбираем "Обновить".
  • Windows 11 должна подхватить лицензионный ключ от "десятки" и автоматически активироваться.

Если это не сработало, создайте загрузочный диск или флешку с Windows 11 и выполните запуск системы с этого носителя. Для создания загрузочного носителя можно использовать различные утилиты, например, UltraISO:

  • Запустите программу UltraISO.
  • В меню "Файл" выберите пункт "Открыть".
  • В открывшемся окне выберите скачанный ISO-файл.
  • В главном меню программы выберите "Самозагрузка" => "Записать образ жесткого диска".
  • В открывшемся окне, в графе "Disk Drive" выберите ваш USB-накопитель и нажмите "Записать".
  • Перезагрузите компьютер, далее перейдите в BIOS (обычно для этого нужно нажать F2 или другую кнопку из функционального ряда во время перезагрузки) и выберите загрузку с флешки.
  • Сохраните изменения, и перезагрузите компьютер.
  • После успешной установки Windows 11 не забудьте вернуться в BIOS и убрать флешку в качестве загрузочного носителя.

Напомним, что презентация Windows 11 назначена на 24 июня 18:00 по Киеву. Сейчас в Microsoft активно работают над крупным обновлением Windows 10 Sun Valley, которое выйдет этой осенью. В нем компания впервые перерисует иконки в Windows со времён 95-й версии, видоизменит меню "Пуск", встроенные программы и проводник Windows.

Windows 10
Сейчас вы просматриваете новость «В Сети появился образ Windows 11: её уже можно скачать и установить». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалияНа Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалия Лимонная вода для организма и тела: названы семь преимуществЛимонная вода для организма и тела: названы семь преимуществ Политические манипуляции с историей в России: что Москва скрывает о Второй мировой войнеПолитические манипуляции с историей в России: что Москва скрывает о Второй мировой войне Солист СКАЙ Олег Собчук рассказал, как поборол алкоголизмСолист СКАЙ Олег Собчук рассказал, как поборол алкоголизм Почему Зеленский не позволит "утопить" Порошенко законом об олигархахПочему Зеленский не позволит "утопить" Порошенко законом об олигархах

Последние новости

13:55

В Сети появился образ Windows 11: её уже можно скачать и установить

13:48

Равшан и Джамшут курят в сторонке: в Мариуполе "не сошлись" две половинки велодорожки

13:32

Карантин в Украине продлят до конца лета Фото

13:21

Работать в Украине – не дай бог: Данилов послал российский бизнес в Хабаровск

13:06

Переезд и дружеский секс: Василиса Фролова рассказала, как забеременела Видео

Реклама
12:53

Гороскоп на 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала Видео

12:34

"Большая стройка": осенью в Трускавце появится новая объездная дорога Фото

12:31

В Киеве пенсионерка просит милостыню под супермаркетом, а по вечерам катается на такси Видео

12:24

S.T.A.L.K.E.R. 2 стала лидером продаж в украинском сегменте Steam Видео

12:13

Синоптик предупредила о странной погоде в Украине завтра Видео

11:59

Шелушение кожи после ожога: что никогда нельзя делать Видео

11:51

Как проходит историческая встреча Байдена с "убийцей" Путиным в Женеве (обновляется)

11:30

"Голос" развалился: депутаты создали новое объединение Видео

11:29

Ученые выяснили причину возникновения опасных тромбов после COVID-19

11:18

Итоги встречи Байдена и Путина: чат с Андреем Илларионовым

11:00

Сотрудничество с МВФ – ярмо или спасательный круг для Украины мнение

10:55

Загадочная смерть украинки из Сум в Турции: всплыли новые детали Видео

10:54

Магнитная буря с 14 июня 2021 начинает самый болезненный удар месяца: как пережить Видео

10:45

Как выбрать подходящие мультивитамины: подробная инструкция Видео

10:44

Упал замертво бездыханным: новые детали смерти мужчины в киевском фитнес-клубе Видео

Реклама
10:26

Случайно убил: в Киеве пьяный мужчина толкнул под грузовик велосипедиста Видео

10:03

Отодвинул и на 4 миллиарда кинул: Роналду убрал от себя бутылки Coca-Cola и обрушил акции

09:59

Почему Украине не дали первое место на Евровидении 2021: фронтвумен Go-A назвала причину Видео

09:33

Как жить дольше: три чая, которые помогут снизить риск рака, сердечных приступов и инсульта Видео

08:57

Уничтожил пулями: в Николаеве вынесли приговор мужчине, расстрелявшему супругов

08:54

Зверское избиение девочки в Харькове: всплыли новые подробности

08:21

Больше тысячи новых диагнозов за сутки: коронавирус в Украине активизировался Видео

08:07

Байден ругался с Госдепом из-за санкций по Северному потоку-2 - Washington Post Видео

08:01

Погода на сегодня: в Украине снова ливни, грозы и град

07:45

Битва титанов: чем может закончиться противостояние стран Большой семерки и Китая мнение

07:30

Растаможка авто в Украине 2021: как работает онлайн-калькулятор Видео

07:19

Когда начнется встреча Байдена и Путина в Женеве: названо точное время Видео

06:36

Новое обострение в Секторе Газа: Израиль нанес удары по объектам боевиков

06:22

Банковая готова, но Зеленский колебается: когда в Украине ждать новых выборов

06:16

В моду на лето 2021 вернулись неподражаемые атласные юбки из 90-х, которые вызывают трепет в душе Видео

05:48

Как избавиться от плесени на ткани: три топовые техники Видео

05:22

Что можно есть на Троицу: меню и вкусные рецепты Видео

04:51

Женщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признаки Видео

04:22

Вещи, которые должна знать женщина после 40 лет

03:50

У Путина придумали новую "замануху" для получения паспорта РФ: эксперт пояснил, чем это грозит Украине Видео

Реклама
03:09

Стало сложнее "вешать лапшу": историк объяснил, зачем РФ скрывает архивы о Второй мировой

02:30

Стоматолог рассказала, как безопасно чистить зубы после еды Видео

02:01

Гороскоп на завтра 17 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный сюрприз, знакомства и плохие знаки Видео

01:37

День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии Фото

01:01

Как распознать сердечный приступ - ответ медиков Видео

00:02

Назван самый полезный горячий напиток Видео

15 июня, вторник
23:43

Встреча Байдена и Путина: Белый дом раскрыл темы и детали переговоров Видео

23:26

Настоящий апокалипсис: Украину накрыл ураган и шквальный ветер с градом Фото Видео

23:20

Популярное масло признали не самым полезным продуктом для здоровья Видео

23:02

Оккупанты Крыма массово блокируют сайты о коронавирусе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять