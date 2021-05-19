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Windows 10X всё ‒ Microsoft официально похоронила облегченную версию "десятки"

19 мая 2021, 15:22

Впервые об этом сообщали СМИ в начале мая. Облегчённую версию ОС разрабатывали много лет и изначально хотели выпустить в 2020 году.

Компьютер на Windows 10
Microsoft похоронила Windows 10X / Microsoft

Microsoft в своём официальном блоге объявила о начале распространения функционального обновления Windows 10 (21H1) и закрытии операционной системы Windows 10X, которая предназначалась для устройств с двойным дисплеем.

Впервые об этом сообщали СМИ в начале мая. Облегчённую версию ОС разрабатывали много лет и изначально хотели выпустить в 2020 году, но пандемия изменила планы Microsoft

Компания отметила, что лучшие наработки из Windows 10X будут перенесены в предварительные сборки традиционной операционной системы, например, там появился новый контейнер приложений, улучшились голосовой ввод и сенсорная клавиатура.

Microsoft продолжит инвестировать в технологии, которые изначально создавались для Windows 10X и найдет им применение. Но будущее двухэкранных планшетов Surface Neo, похоже, повисло в воздухе, отмечает Verge. Они должны были выйти ещё в конце 2020 года.

Windows 10X могла стать идеальной оболочкой для компьютеров с низкой производительностью, однако с началом пандемии, когда спрос на ПК стал стремительно расти, систему решили адаптировать под традиционные ноутбуки и "облегчить" ее для запуска на недорогих машинах, В итоге получилось нечто похоже на Chrome OS.

Выход Windows 10X перенесли на весну 2021-ого, затем отложили на осень, а теперь и вовсе решили заморозить проект облегчённой ОС. Возможно, продвинутую систему работы с двумя дисплеями тоже со временем реализуют в одном из будущих апдейтов.

Ранее в этом году компания Corel выпустила большое обновление Parallels Desktop версии 16.5, где появилась нативная поддержка ARM-чипов Apple Silicon и, следовательно, возможность запускать Windows 10 ARM на новейших компьютерах Mac (M1).

Если вкратце, что теперь любой владелец Mac на чипе M1 сможет запустить Windows 10. На данный момент всё работает отлично, однако не поддерживаются x64 приложения (а таких большинство), но в ближайшем будущем это обещают исправить.

Microsoft Windows операционная система Windows 10
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