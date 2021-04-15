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Windows 10 теперь можно запускать на Mac с M1: как это сделать

15 апреля 2021, 12:16

Поддержку ARM-процессоров добавили в Parallels Desktop 16.5. Но есть один нюанс – работает это пока лишь с бета-версией Windows 10.

Windows 10
Windows 10 ARM на Mac с M1 / Microsoft

Компания Corel выпустила большое обновление Parallels Desktop версии 16.5, где появилась нативная поддержка ARM-чипов Apple Silicon и, следовательно, возможность запускать Windows 10 ARM на новейших компьютерах Mac (M1).

Если вкратце, что теперь любой владелец Mac на чипе M1 сможет запустить Windows 10. На данный момент всё работает отлично, однако не поддерживаются x64 приложения (а таких большинство), но в ближайшем будущем это обещают исправить.

В ходе тестирования новой версии компания отметила впечатляющие улучшения производительности и энергоэффективность, чем на версиях с чипами Intel. В частности, говорится о снижении энергопотребления до 250% на Mac M1 по сравнению с MacBook Air на базе Intel. Вдобавок заявлен прирост производительности до 60% в DirectX 11 и общего быстродействия при запуске Windows 10 ARM на Mac с M1 до 30% в сравнении с виртуальной машиной Windows 10 на MacBook Pro на базе Intel.

Поскольку Microsoft сейчас не продаёт ARM-версию своей операционной системы пользователям, а предоставляет ее исключительно производителям компьютеров, для запуска Windows 10 на Mac с чипом M1 потребуется стать участником программы тестирования Insider Preview – для этого переходим по ссылке и просто логинимся под своим Microsoft-аккаунтом.

После одобрения заявки (это может занять какое-то время) нужно скачать бесплатную бета-версию Windows 10 под ARM и установить ее через Parallels Desktop. Помимо поддержки Windows 10 on Arm, новейшая версия ПО Parallels Desktop 16.5 также поддерживает виртуализацию дистрибутивов Linux, включая Ubuntu 20.04, Kali Linux 2021.1 и Debian 10.7.

Windows 10 ARM на Mac с M1
Windows 10 ARM на Mac с M1 / Uspei.com

Ранее Microsoft занялась обновлением внешнего облика Windows 10. У тестовой версии операционной системы появились новые значки в Проводнике, корзине и папках документов.

Позже на этот год у Microsoft запланирован релиз Windows 10X – облегченного варианта нынешней Windows 10 для мобильных ПК. Ожидается, что "новая винда" не будет распространяться отдельно, в отличие от обычной Windows 10 – получить ее в пользование можно будет только при покупке ноутбука или настольного ПК под ее управлением.

Microsoft Windows Windows 10 MacBook
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