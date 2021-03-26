Microsoft занялась обновлением внешнего облика Windows 10

В Windows 10 появились заметные изменения в "Проводнике" / Microsoft

С выходом превью-версии сборки Build 21343, команда Microsoft немного освежила внешний вид стандартного "Проводника" в Windows 10, добавив в него новые иконки.

В Microsoft считают, что новый дизайн стал более иллюстративным. В частности, если раньше иконки "Локальных дисков" и "Корзины" были повернутыми, то теперь отображены лицевой стороной. А еще обновился внешний вид папок.

Сделано это с целью облегчения поиска нужных программ, а также решения проблемы слишком серьёзных расхождений в стиле системных иконок. Изменений хоть и не так много, они лишь часть готовящегося глобального редизайна "10-ки" под кодовым названием Sun Valley. Ожидается, что компания глобально видоизменит привычный нам интерфейс, сделав его более продуманным и единым.

Что касается сроков запуска, то, вероятнее всего, оно станет доступно широкому кругу пользователей как Windows 10 October 2021 Update (21H2) в октябре этого года.

Ранее СМИ указывали, что Windows всегда страдала из-за разного стиля иконок, но с 2020 года Microsoft всячески пытается это исправить. До этого компания перевела иконки приложений на Fluent Design, а в начале марта представила также единые иконки для различных элементов интерфейса.

Позже на этот год у Microsoft запланирован релиз Windows 10X – облегченного варианта нынешней Windows 10 для мобильных ПК. Ожидается, что "новая винда" не будет распространяться отдельно, в отличие от обычной Windows 10 – получить ее в пользование можно будет только при покупке ноутбука или настольного ПК под ее управлением.