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Компания Microsoft перенесла запуск "совершенно новой" Windows

19 марта 2021, 12:44

Как это часто бывает у Microsoft, сроки оказались не окончательными

Windows 10
Windows 10

Про систему Windows 10X впервые рассказали ещё в октябре 2019 года, обещая выпустить устройства с ней в 2020-м. Однако на дворе 2021-й и официальная премьера так и не состоялся.

Согласно инсайдерским источникам, Microsoft решила еще немного отложить запуск новой системы, чтобы убедиться в полной готовности и надежности продукта – издание Windows Central уверено, что Windows 10X дебютирует только в конце этого года.

Что примечательно, несмотря на перенос на полтора года, система выйдет без обещанной поддержки программ Win32 и устройств с двумя экранами, которую многие надеялись увидеть в финальной версии системы. Если верить источникам, вместо этого компания будет продвигать Windows Virtual Desktop и Cloud PC в качестве потоковых решений для устаревших приложений.

Для обычных домашних ПК и профессиональных решений Microsoft готовит крупный апдейт Windows 10, известный как Sun Valley. Привычный интерфейс будет глобально изменен, он будет более продуманным и единым. Изменения коснутся, в частности, главного меню, встроенных программ и проводника Windows. Вероятно, это обновление представят вместе с Windows 10X на отдельной презентации в конце лета или осенью.

Видео ниже демонстрирует особенности переработанного интерфейса Windows 10:

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Ранее стало известно о планах компании, связанных с полным отказом от паролей в своей продукции. Ожидается, что все клиенты Microsoft смогут перестать их использовать уже в 2021-ом.

Команда MISA (Ассоциация интеллектуальной безопасности Microsoft) совместно с другими партнёрами запустят портал регистрации, где все пользователи смогут управлять своими учётными данными без пароля. Компания надеется, что большинство пользователей перейдёт на технологию беспарольной аутентификации в 2021 году: "Пока пароли существуют, их можно украсть. Так давайте уберём их вовсе?", – говорит Microsoft.

Подробностей о проекте мало, известно лишь что он будет своего рода менеджером паролей. Кроме того, совсем скоро специалисты Microsoft смогут показать свои наработки по созданию новых программных интерфейсов и пользовательских приложений (или порталов) для работы с аппаратными FIDO-ключами.

Windows 10
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