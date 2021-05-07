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Microsoft отказалась от выпуска "облегчённой" Windows 10X ‒ СМИ

7 мая 2021, 20:17

Теперь почти готовую ОС "разбирают на запчасти", которые используют для улучшения обычной Windows 10.

Компьютер на Windows 10
Microsoft отменила Windows 10X / Petri

Блогер и инсайдер Брэд Самс, многократно сообщавший достоверную информацию о продуктах компании Microsoft до официального анонса, рассказал, что в 2021 году на релиз Windows 10X можно не надеяться.

Более того, эта операционная система, как мы её знаем сейчас, может никогда не появиться на полках магазинов ‒ вместо этого компания проведёт "подтяжку лица" обычной Windows 10, чтобы система стала более привлекательной и производительной.

Что известно об Windows 10X

"Облегчённую" операционную систему Windows 10X разрабатывали много лет, а её релиз изначально был намечен на весну 2020 года, однако затем её релиз перенесли и уже летом того же года сообщалось, что мы не увидим этой платформы до апреля-мая 2021 года. Предполагалось, что система, избавленная от большинства рудиментов старых версий Windows, будет работать быстрее на компьютерах с низкой производительностью.

Теперь, как упоминалось ранее, разработчики разбирают Windows 10X "на запчасти", дабы использовать удачные решения и системы для улучшения Windows 10. Например, с релизом обновления Sun Valley осенью 2021 года, Microsoft впервые перерисует иконки в Windows со времён 95-й версии, видоизменит меню "Пуск", встроенные программы и проводник Windows.

Возможно, продвинутую систему работы с двумя дисплеями тоже со временем реализуют в одном из будущих апдейтов.

Какой бы могла быть "новая винда"

Ранее в этом году компания Corel выпустила большое обновление Parallels Desktop версии 16.5, где появилась нативная поддержка ARM-чипов Apple Silicon и, следовательно, возможность запускать Windows 10 ARM на новейших компьютерах Mac (M1).

Если вкратце, что теперь любой владелец Mac на чипе M1 сможет запустить Windows 10. На данный момент всё работает отлично, однако не поддерживаются x64 приложения (а таких большинство), но в ближайшем будущем это обещают исправить.

Windows 10
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