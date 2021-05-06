Microsoft впервые перерисует иконки в Windows со времён 95-й версии

Microsoft наконец отказывается от старых иконок / Windows 10

Корпорация Microsoft наконец готовится к тому, чтобы обновить иконки, которые в том или ином виде существуют ещё со времён Windows 95. Этот апдейт должен стать частью грядущего крупного изменения внешнего вида системы, намеченного на октябрь

Новые иконки достанутся режиму гибернации, сети, памяти, флоппи-дискам и др., пишет The Verge. Проще говоря, все те иконки, являются частью файла shell32.dll, будут наконец-то обновлены.

Вся эта работа по улучшению визуальной согласованности Windows является частью нового дизайна Windows 10 в грядущем обновлении, которое проходит под кодовым названием Sun Valley. Microsoft официально не делилась подробностями изменений, запланированных для Sun Valley, но список вакансий, найденный в начале этого года, намекал, что компания "глобально видоизменит привычный нам интерфейс, сделав его более продуманным и единым".

Новые и старые значки эпохи Windows 95 / The Verge

Кроме того, в Sun Valley Microsoft планирует переработать меню "Пуск", встроенные программы и проводник Windows. Некоторые изменения также коснутся ползунков, кнопок и элементов управления. Кроме того, пользователи получат улучшенный режим планшета.

Ожидается, что подробные сведения о новшествах и изменениях обновления Sun Valley мы узнаем во время грядущей конференции для разработчиков Build, которая будет проходить позже в этом месяце.

Позже на этот год у Microsoft также запланирован релиз Windows 10X – облегченного варианта нынешней Windows 10 для мобильных ПК. Ожидается, что "новая винда" не будет распространяться отдельно, в отличие от обычной Windows 10 – получить ее в пользование можно будет только при покупке ноутбука или настольного ПК под ее управлением.