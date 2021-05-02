УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Microsoft раскрыла дату выхода украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2

2 мая 2021, 16:25

Кроме того, стало известно, что консольная эксклюзивность "Сталкера 2" для Xbox Series S/X продлится три месяца.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в конце 2021 / SGC

Как известно, фанаты Сталкера продолжительное время не получают от соотечественников из GSC каких-либо ответов на волнующие вопросы. Первый тизер геймплея и ролик с наработками уже демонстрировались, а других материалов, очевидно, пока не существует – либо же их просто не хотят показывать.

На днях в Сеть утекли документы Microsoft от января 2021 года, которые предназначались для судебного разбирательства Epic Games и Apple. Помимо разнообразной информации о дальнейших планах компании, в материалах упоминается и S.T.A.L.K.E.R. 2.

Судя по документу, горячо ожидаемый ролевой шутер планируют выпустить в четвертом квартале этого года, то есть в промежутке с октября по декабрь 2021. В целом соотносится с недавними заявлениями актёра озвучки Александра Вилкова, но официальных данных, разумеется, пока нет – возможно, что релиз задержат. Кроме того, в документе отмечается, что "Сталкер 2" пробудет консольным эксклюзивом (то есть на Xbox Series и PC) в течение трёх месяцев. Ранее разработчики не упоминали возможность релиза игры на платформах помимо ПК и Xbox.

Представитель компании GSC Game World прокомментировал ситуацию следующим образом – "... мы не объявляли дату выхода игры, ничего не изменилось. У нас все хорошо, разработка идёт полным ходом, но дату релиза мы ещё не анонсировали. Как только, так сразу...".

S.T.A.L.K.E.R. 2 реанонсировали в середине 2018 года. Официальной даты релиза у игры пока нет. Тайтл точно выйдет на ПК и Xbox Series S/X, при этом он с первого дня будет доступен в сервисе Xbox Game Pass.

S.T.A.L.K.E.R. 2
Сейчас вы просматриваете новость «Microsoft раскрыла дату выхода украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Что символизирует 1 Мая и поздравления с ПервомаемЧто символизирует 1 Мая и поздравления с Первомаем Поздравления с Чистым четвергом – открытки и текстыПоздравления с Чистым четвергом – открытки и тексты Пасха 2021: светлые поздравления, шикарные картинки и анимацияПасха 2021: светлые поздравления, шикарные картинки и анимация Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 мая: новый пост и запретное делоГороскоп для всех знаков Зодиака на 1 мая: новый пост и запретное дело Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 апреля: открытый дар и угроза здоровьюГороскоп всех знаков Зодиака на 29 апреля: открытый дар и угроза здоровью

Последние новости

17:00
В ЕС подвергли критике санкции России и указали Москве на ошибку
16:58
Выстреливший в голову сослуживца военный ВСУ покончил с собой
16:52
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 мая: какие ждут сложности Видео
16:43
В Киеве обрушится температура и вскоре взлетит – синоптик Видео
16:35
Нардепа подловили на просмотре PornHub прямо в зале Рады - СМИ Видео
Реклама
16:25
Microsoft раскрыла дату выхода украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2
15:48
Марш с файерами и задержания: что происходит в Одессе в годовщину трагедии 2 мая Видео
15:40
В Кабмине рассказали, сколько Украина получила вакцин от COVID-19 Видео
15:32
В Минздраве спрогнозировали, когда COVID-19 станет менее кровожадным Видео
15:29
Гороскоп на май-2021 для всех знаков: Рака побалует судьба, а Тельцу придется туго Видео
15:28
СМИ узнали о "тайной" поездке Зеленского на отдых
14:58
Ученые выяснили, помогает ли ночной режим в смартфонах быстрее уснуть
14:30
Большой семерке предложили план контрудара по России и Китаю Видео
14:27
Всем желающим стала доступна бесплатная демо-версия Resident Evil: Village Видео
14:22
Вещи, которые нужно выбросить из своего шкафа Видео
14:14
В РФ посчитали, сколько жителей "ДНР" и "ЛНР" осчастливлены паспортом Видео
13:49
Оля Полякова подколола Катю Осадчую и узнала "секрет" Видео
13:45
Как сдать ВНО-2021 на отлично: подборка полезных YouTube-каналов
13:38
В Киево-Печерской лавре прихожане не соблюдали правила карантина Видео
13:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 мая: чему посвятить праздничный день Видео
Реклама
13:24
Bioware продолжает дразнить фанатов кадрами из Dragon Age 4
13:16
Украину накроют новые волны COVID-19: врач назвал главную причину Видео
12:47
Кабмин отреагировал на заявление об отставке Набсовета Нафтогаза Видео
12:16
Эксперт рассказал, сколько можно хранить вареные яйца Видео
12:15
В Интернет просочились свежие кадры из Elden Ring и дата выхода игры Видео
11:59
Стало известно о решение Таджикистана и Киргизии по границам Видео
11:48
Смертельное ДТП в Киеве с Infiniti: подробности и отмазка защиты "мажора" Видео
11:11
Минздрав обновил список регионов красной зоны карантина Видео
10:26
Присоединение США к Крымской платформе ударит по России - эксперт Видео
10:24
В Киеве в ночь на Пасху была массовая драка и поножовщина
10:09
Путин запугивает Лукашенко, как старуху из голливудского фильма мнение
09:52
Синоптик назвал грозовые регионы Украины – кому ждать непогоды Видео
09:34
Крохотные мини-сумки сказочной красоты – большая модная тенденция 2021 Фото Видео
09:25
Вирастюк еще не нардеп: Верховный Суд отменил протокол ЦИК Видео
08:42
Марш в честь СС Галичина - историческая безграмотность украинцев мнение
08:20
Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 5 тысяч человек Видео
07:56
В Киеве неизвестным веществом в квартире отравились шесть человек
07:30
Кулеба сообщил, что США точно присоединятся к Крымской платформе Видео
07:15
Разгул стихии на Пасху: украинцев предупредили о шквалах и грозах с градом Видео
06:55
Нож в спину: как РФ ответит Украине на участие США в Крымской платформе мнение
Реклама
06:03
Генерал ВСУ раскрыл вероятный сценарий вторжения армии РФ в Украину Видео
05:29
Врач объяснила, нужны ли детям прививки от COVID-19 и есть ли вакцина
04:58
Кравчук жестко раскритиковал Кремль и пригрозил России распадом Видео
04:22
Европарламент принял антироссийскую резолюцию: эксперт оценил плюсы и минусы Видео
03:22
Дипломат объяснил последствия для России в случае отключения SWIFT Видео
02:50
Повышение зарплаты и лидерство: что сулит гороскоп на май Рыбам
02:11
Гаджет дня: умные наушники, подбирающие музыку под настроение Видео
00:55
Алина Гросу кардинально изменила образ
00:19
Христос Воскрес! Красивые открытки-поздравления с Пасхой
01 мая, суббота
23:45
Визит Блинкена в Украину: Госдеп анонсировал вопрос поставок оружия Киеву Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять