Microsoft раскрыла дату выхода украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в конце 2021 / SGC

Как известно, фанаты Сталкера продолжительное время не получают от соотечественников из GSC каких-либо ответов на волнующие вопросы. Первый тизер геймплея и ролик с наработками уже демонстрировались, а других материалов, очевидно, пока не существует – либо же их просто не хотят показывать.

На днях в Сеть утекли документы Microsoft от января 2021 года, которые предназначались для судебного разбирательства Epic Games и Apple. Помимо разнообразной информации о дальнейших планах компании, в материалах упоминается и S.T.A.L.K.E.R. 2.

Судя по документу, горячо ожидаемый ролевой шутер планируют выпустить в четвертом квартале этого года, то есть в промежутке с октября по декабрь 2021. В целом соотносится с недавними заявлениями актёра озвучки Александра Вилкова, но официальных данных, разумеется, пока нет – возможно, что релиз задержат. Кроме того, в документе отмечается, что "Сталкер 2" пробудет консольным эксклюзивом (то есть на Xbox Series и PC) в течение трёх месяцев. Ранее разработчики не упоминали возможность релиза игры на платформах помимо ПК и Xbox.

Представитель компании GSC Game World прокомментировал ситуацию следующим образом – "... мы не объявляли дату выхода игры, ничего не изменилось. У нас все хорошо, разработка идёт полным ходом, но дату релиза мы ещё не анонсировали. Как только, так сразу...".

S.T.A.L.K.E.R. 2 реанонсировали в середине 2018 года. Официальной даты релиза у игры пока нет. Тайтл точно выйдет на ПК и Xbox Series S/X, при этом он с первого дня будет доступен в сервисе Xbox Game Pass.