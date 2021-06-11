Microsoft жирно намекнула на релиз Windows 11

Microsoft намекнула на релиз Windows 11 / Microsoft

Microsoft продолжает намекать на то, что нас ждет совершенно новая Windows 11. Сначала глава компании пообещал показать "следующее поколение" Windows, а теперь на официальном YouTube-канале появился ролик со звуками включения из прошлых версий операционной системы.

В описании его подают как ролик для расслабления перед грядущей крупной презентацией. Что примечательно, продолжительность этого медитативного ролика составляет… 11 минут.

Если помните, на момент запуска Windows 10 в июле 2015 года нам говорили, что "десятка" станет последней самостоятельной версией системы и дальше будут выходить только крупные обновления. То есть, либо все эти намеки на число 11 – банальное заигрывание для привлечения максимального внимания к презентации, либо же предстоящее крупное обновление, которое в Microsoft называют "следующим поколением Windows" и характеризуют как "самое значимое за последнее десятилетие" в итоге окажется Windows 11.

Что известно о таинственном "следующем поколении Windows"

24 июня в 18:00 по Киеву состоится презентация, посвящённая операционной системы Windows. Сейчас разработчики активно работают над крупным обновлением Windows 10 Sun Valley, которое выйдет этой осенью. В нем Microsoft впервые перерисует иконки в Windows со времён 95-й версии, видоизменит меню "Пуск", встроенные программы и проводник Windows.

Также корпорация планирует улучшить магазин приложений "Microsoft Store" и добавить в него поддержку Win32-приложений. Это существенно упростит и обезопасит процесс установки программ на устройство.

Кроме того, в прошлом месяце Microsoft подтвердила закрытие проекта "облегченной" версии ОС Windows 10X для лэптопов и неттопов начального уровня – самые удачные наработки из нее планируют перенести в текущие продукты Windows.