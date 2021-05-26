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Microsoft обещает выпустить совершенно новое поколение Windows

26 мая 2021, 14:13

Система получит большие изменения интерфейса, новый магазин приложений и многое другое.

Официальный логотип Windows 10
Microsoft тизерит "следующее поколение Windows" / The Verge

Глава Microsoft Сатья Наделла на открытии конференции для разработчиков Build 2021 рассказал, что компания готовит совершенно новое поколение Windows. По его словам, грядущее обновление системы станет самым важным за последние десять лет.

Что примечательно, Наделла не говорит именно про Windows 10, как он это обычно делает, а просто про "следующее поколение" Windows. Такая формулировка может намекать, что компания готовит изменения в брендинге.

По словам главы Microsoft, новшество, среди всего прочего, расширит экономические возможности разработчиков. Последние месяцы компания готовит обновление магазина приложений для Windows, а также крупные косметические преобразования "десятки". The Verge предполагает, что глава Microsoft ведёт речь о сторе, который станет более выгодным для разработчиков продуктов под Windows.

Очень скоро мы расскажем детали одного из самых крупных обновлений Windows за последнее десятилетие, чтобы открыть больше возможностей для разработчиков и творцов. Я сам занимался его тестированием последние несколько месяцев и очень впечатлён новым поколением Windows.

Мы обещаем вам следующее: мы создадим больше возможностей для каждого разработчика Windows и привлечём каждого создателя, который ищет самую инновационную, новую, открытую платформу для построения, распространения и монетизации приложений – отметил Наделла.

Напомним, что не так давно Microsoft отказалась от развития Windows 10X, которая изначально задумывалась для устройств с двойным дисплеем. Все наработки компания решила перенести в предварительные сборки традиционной операционной системы.

Следующий крупный апдейт для Windows 10 под кодовым названием Sun Valley должен выйти осенью. В нем Microsoft впервые перерисует иконки в Windows со времён 95-й версии, видоизменит меню "Пуск", встроенные программы и проводник Windows.

Microsoft Windows операционная система Windows 10
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