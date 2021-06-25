УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Як перевірити, чи підтримує ваш комп'ютер Windows 11: інструкція

25 червня 2021, 12:27

Microsoft опублікувала розширені системні вимоги до встановлення нової версії операційної системи.

Windows 11
Системні вимоги Windows 11 / Microsoft

Реліз Windows 11 повинен відбутися пізніше цієї осені. Оновлення буде безплатним для власників "десятки". Для більшості пристроїв на Windows 10 оновлення до Windows 11 буде доступно на початку 2022 року.

При цьому, наступного тижня компанія випустить офіційну попередню версію Windows 11 для учасників програми Windows Insider. Розповідаємо, що буде потрібно для того, щоб встановити Windows 11.

Мінімальні системні вимоги Windows 11

  • Процесор — не менше 2 ядер з частотою не менше 1 ГГц, 64-бітна система;
  • Оперативна пам'ять — не менше 4 гігабайт;
  • Сховище — не менше 64 гігабайт на накопичувачі;
  • Відеокарта — графічний адаптер, сумісний з DirectX 12 / WDDM 2.x;
  • Дисплей — не менше 9 дюймів з роздільною здатністю HD (720P).

Аби точно дізнатися, чи можна оновити ваш пристрій на Windows 11, досить встановити спеціальну утиліту, що перевіряє комп'ютер на відповідність системним вимогам нової ОС:

Як перевірити, чи піде на комп'ютері Windows 11:

  • Звантажте і встановіть утиліту Windows PC Health з сайту Microsoft;
  • Після запуску програму слід підтвердити установку і всі умови;
  • У верхній частині вікна виберіть "Перевірити зараз". Якщо ж комп'ютер підтримується, то відповідне вікно повідомить про це.
false

В іншому випадку Microsoft порадить оновити пристрій на більш сучасний аналог. Згідно з офіційними розширеним системним вимогам до установки нової версії операційної системи, комп'ютер повинен буде підтримувати UEFI – системну прошивку, яка використовується на сучасних комп'ютерах замість традиційного BIOS.

Реклама

Також буде потрібна підтримка безпечного завантаження Secure Boot – захисного протоколу, який впроваджений в UEFI і захищає комп'ютер від виконання непідписаного коду.

Модуль TPM 2.0 – це криптографічний процесор, який виконує операції шифрування і містить кілька механізмів фізичного захисту для запобігання злому. Модуль не обов'язково повинен бути дискретним.

  • Для того, щоб дізнатися, чи використовується на комп'ютері UEFI, необхідно натиснути Win+R і ввести у вікні "Виконати" команду msinfo32. У вікні "Відомості про систему" буде вказано режим BIOS;
  • Перевірити версію платформи TPM можна, натиснувши Win+R і написавши команду tpm.msc;
  • Якщо модуль TPM відключений в BIOS, то додатково перевірити його наявність можна в специфікаціях пристрою. Його можуть також називати TPM, Trusted Platform Module, TPM Device, Security Chip, fTPM і PTT.
false

Нагадаємо, вчора ввечері компанія Microsoft провела презентацію, на якій представила Windows 11 нового покоління. Детальніше про нововведення оновлення операційної системи ми розповіли в окремому матеріалі.

Windows
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Комаровський назвав небезпечний для здоров'я стан у спекуКомаровський назвав небезпечний для здоров'я стан у спеку Атакує палюче сонце і буде важко дихати: погода в Україні стане дуже небезпечноюАтакує палюче сонце і буде важко дихати: погода в Україні стане дуже небезпечною Гороскоп на 25 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: провальні покупки та зустріч з новим коханнямГороскоп на 25 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: провальні покупки та зустріч з новим коханням З якими продуктами не можна поєднувати банани - експертЗ якими продуктами не можна поєднувати банани - експерт Прощальна зустріч із Меркель: чому Україну навряд чи порадує візит Зеленського до НімеччиниПрощальна зустріч із Меркель: чому Україну навряд чи порадує візит Зеленського до Німеччини

Останні новини

09:40

Сьогодні Київ накриє негода: синоптик попередив про зливу, грозу і град

09:12

Знак Зодіаку Рак – дати народження, головні якості та найкращі супутники життя

09:03

Поки Путін кермує Росією, про повернення Донбасу і Криму можна навіть не мріяти - експерт Відео

08:50

"Ти не бійся, я не збоченець": ЗМІ з'ясували подробиці зґвалтування школярки на випускному

08:30

Дивна війна з Росією Погляд

Реклама
08:15

Коронавірус в Україні "виснажився": за добу виявлено всього 756 випадків зараження Відео

08:04

"Зомбоящик обробляє росіян лайном": українська ведуча дала поради пропагандистам Росії Відео

07:52

Гороскоп на 26 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: прорив в кар'єрі та остаточний розрив Відео

07:45

Дочка Нємцова на пляжі засвітила приголомшливу фігуру

07:29

"Плюшки" для України в обмін на Північний потік-2: у Німеччині та США озвучили варіанти Відео

07:10

Місяць складнощів і конфліктів: астрологічний прогноз від Влада Росса на липень-2021

06:33

Скільки води пити в день під час спеки та що потрібно їсти: лікар дала поради

06:30

Чим США можуть допомогти Україні на Донбасі Погляд

06:02

У Кравчука назвали альтернативи в мінських переговорах і заговорили про "прорив" Відео

05:28

Православний календар на липень 2021: Петрів піст 2021 і день Петра і Павла Відео

04:22

8 фраз, які не повинна говорити жінка після 50 років

03:59

Дружина Кошового в крихітному бікіні вразила формами

03:20

Гороскоп на завтра 27 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: загроза життю, "перевороти", жертви підступів Відео

03:02

Названо кращий напій для печінки

01:37

У РФ пояснили, чому Путін шукатиме привід для зриву зустрічі із Зеленським Відео

Реклама
00:51

Обстріл британського есмінця Defender: експерт пояснив мету Великої Британії Відео

00:47

Лікарі назвали 5 найкорисніших горіхів Відео

00:00

У МОЗ жорстко розкритикували медиків, які не допомогли підлітку після ДТП у Кривому Розі Відео

25 червня, п'ятниця
23:15

Слідом за потопами і 35-градусною спекою на Україну йде нова напасть Відео

22:59

9 фраз, які не повинна говорити жінка після 40 років

22:52

Пекло на Рівненщині: вітер зривав банери, йшов град розміром із куряче яйце

21:43

Принц Гаррі терміново повернувся до Великобританії Відео

21:40

"Басту геть": в Києві проходить акція протесту під час концерту одіозного репера

21:10

У МЗС України відреагували на продовження ЄС санкцій проти Росії Відео

21:02

Названо дивовижні засоби захисту від комарів Відео

20:32

"Ціль для ракет": у РФ нахабно пригрозили Британії через кораблі біля Криму, згадавши Україну Відео

20:29

Літак Мрія в Британії "здув" паркан із глядачами Відео

20:19

Microsoft розповіла, які функції і додатки зникнуть з Windows 11 Відео

20:10

Названо найкорисніший хліб для організму Відео

20:09

Росія перестаралася в своїй улюбленій "грі в божевільного" Погляд

20:05

МакЅим захворіла на коронавірус - стан співачки погіршується

19:43

У ВООЗ придумали, як впоратися з новими небезпечними мутаціями коронавірусу Відео

19:34

"Одного разу я стану мером": блогер викликав Кличка на баттл і отримав відповідь у віршах Відео

19:27

Що треба знати, щоб в будинку завжди були гроші і удача Відео

19:11

У PS Store почався розпродаж ігор для PlayStation 5 – з першою знижкою на Returnal Відео

Реклама
19:10

США звинуватили РФ у блокуванні Азовського моря і заявили про підтримку України Відео

19:07

На столичних ринках заборонили продавати низку продуктів: що загрожує порушникам

19:02

"М'яч знову на боці Росії": в ОП прокоментували заяву Кремля з приводу зустрічі президентів Відео

18:31

Кидалася в бійку і погрожувала вбити сина: п'яна мати "забула" дитину в садку Відео

18:29

За Інтерв'ю з вампіром Енн Райс знімають новий серіал

18:25

"Біологічна загроза": вірусолог назвала головну небезпеку нового штаму COVID Відео

18:20

Смерчі замість тропіків: українців попередили про різку зміну погоди Відео

17:59

Так будуть виглядати Samsung Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3: якісні рендери

17:44

"С*икуни!": скандального блогера Коцабу "вмили" зеленкою в Івано-Франківську

17:42

Різко стало темно: на Львів налетіла аномальна буря, в місті армагеддон Фото Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти