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Как проверить, поддерживает ли ваш компьютер Windows 11: инструкция

25 июня 2021, 12:27

Microsoft опубликовала расширенные системные требования к установке новой версии операционной системы.

Windows 11
Системные требования Windows 11 / Microsoft

Релиз Windows 11 должен состояться позже этой осенью. Обновление будет бесплатным для владельцев "десятки". Для большинства устройств на Windows 10 обновление до Windows 11 будет доступно в начале 2022 года.

При этом, на следующей неделе компания выпустит официальную предварительную версию Windows 11 для участников программы Windows Insider. Рассказываем, что потребуется для того, чтобы установить Windows 11.

Минимальные системные требования Windows 11

  • Процессор — не менее 2 ядер с частотой не менее 1 ГГц, 64-битная система;
  • Оперативная память — не менее 4 гигабайт;
  • Хранилище — не менее 64 гигабайт на накопителе;
  • Видеокарта — графический адаптер, совместимый с DirectX 12 / WDDM 2.x;
  • Дисплей — не менее 9 дюймов с разрешением HD (720p).

Чтобы точно узнать, можно ли обновить ваше устройство на Windows 11, достаточно установить специальную утилиту, проверяющую компьютер на соответствие системным требованиям новой ОС:

Как проверить, пойдёт ли на компьютере Windows 11:

  • Скачайте и установите утилиту Windows PC Health с сайта Microsoft;
  • После запуска программу следует подтвердить установку и все условия;
  • В верхней части окна выберите "Проверить сейчас". Если же компьютер поддерживается, то соответствующее окно сообщит об этом.

В противном случае Microsoft посоветует обновить устройство на более современный аналог. Согласно официальным расширенным системным требованиям к установке новой версии операционной системы, компьютер должен будет поддерживать UEFI – системную прошивку, которая используется на современных компьютерах вместо традиционного BIOS.

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Также потребуется поддержка безопасной загрузки Secure Boot – защитного протокола, который внедрён в UEFI и защищает компьютер от выполнения неподписанного кода.

Модуль TPM 2.0 – это криптографический процессор, который выполняет операции шифрования и содержит несколько механизмов физической защиты для предотвращения взлома. Модуль не обязательно должен быть дискретным.

  • Для того, чтобы узнать, используется ли на компьютере UEFI, необходимо нажать Win+R и ввести в окне "Выполнить" команду msinfo32. В открывшейся программе "Сведения о системе" будет указан режим BIOS;
  • Проверить версию платформы TPM можно, нажав Win + R и написав команду tpm.msc;
  • Если модуль TPM отключён в BIOS, то дополнительно проверить его наличие можно в спецификациях устройства. Его могут также называть TPM, Trusted Platform Module, TPM Device, Security Chip, fTPM и PTT.

Напомним, вчера вечером компания Microsoft провела презентацию, на которой представила Windows 11 нового поколения. Подробнее о нововведениях обновления операционной системы мы рассказали в отдельном материале.

Windows
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