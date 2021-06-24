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Microsoft официально представила свою новую операционную систему – Windows 11

24 июня 2021, 18:56

По словам компании, это самое масштабное обновление системы за последние шесть лет, когда свет увидела "десятка".

Windows 11
Microsoft представила Windows 11 / The Verge

Компания Microsoft провела официальную презентацию новой операционной системы Windows 11. Интересно, что за неделю до мероприятия в сеть попала предварительная сборка ОС, которая оставила двоякое впечатление у пользователей.

Слухи подтвердилисьобновиться до Windows 11 смогут все владельцы лицензионных копий Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 бесплатно. Первая предварительная сборка Windows 11 выйдет в начале следующей недели, а релиз полноценной версии состоится позже этой осенью.

Windows 11: что нового

Разработчики осовременили внешний вид ОС, переработали меню "Пуск" (в котором больше нет "живых" плиток) и нижнюю панель, сделали плавные анимации, обновили звуковые оповещения, иконки, обои и другие элементы, но многое оставили на своих привычных местах, поэтому переучиваться не придется.

Пожалуй, самое заметное нововведение – "Пуск", переехавший вместе с панелью задач в центр панели задач. При желании все можно вернуть в родной левый угол через настройки.

Выглядит меню совершенно иначе: без плиток и с настраиваемой сеткой приложений. Тут же есть иконки для быстрого доступа к учетной записи, настройкам и стандартным папкам с документами, изображениями и музыкой.

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Рядом с "Пуском" появилась отдельная полоска поиска, которую раньше можно было видеть в Windows 10X. Теперь она ищет не только файлы внутри системы, но и информацию в интернете, отображая часть запросов в виде интерактивных виджетов, например, с погодой или сводкой по заболевшим COVID-19.

Среди прочего, ОС получила отдельную панель виджетов, которая вызывается с панели задач. С её помощью можно быстро получать информацию о погоде, новостях, результатах спортивных соревнований и многом другом.

Windows 11 / The Verge

Поддержка Android-приложений

В Windows 11 появится поддержка Android-приложений – они будут доступны непосредственно из обновлённого магазина Microsoft Store, доступ к которому пользователи будут получать из OC. Приложения в Windows 11 можно будет закрепить на панели задач.

Новая возможность – это очевидный ответ на успехи Apple в области запуска приложений iOS на устройствах под управлением macOS.

Windows 11 / The Verge

Для геймеров

Windows 11 будет поддерживать функцию Auto-HDR, которая автоматически будет переводить игры в режим HDR по аналогии с Xbox. Будет поддерживаться в "тысячах игр".

Также сами игры должны начать работать быстрее благодаря технологии DirectStorage API, загружающей контент в видеокарту в обход процессора. Также в приложении Xbox в новой ОС будет интегрирован сервис подписки Game Pass и xCloud для "облачного" гейминга.

Windows 11 / The Verge

И еще много прочих изменений:

  • Новые обои – 29 изображений уже можно скачать;
  • В Windows 11 пользователи смогут создавать и персонализировать сразу несколько рабочих столов – например, отдельный для игр, работы и образования;
  • Обновления для ОС стали на 40% меньше по сравнению с Windows 10, теперь они будут устанавливаться в фоновом режиме;
  • Функция Microsoft Teams интегрирована напрямую в Windows 11 – она доступна с панели задач. При нажатии на иконку приложения открывается небольшое окно, в котором можно быстро позвонить нужному контакту;
  • В браузере Edge появилась опция, позволяющая переключаться между горизонтальным и вертикальным положением вкладок;
  • Microsoft выполнила редизайн Microsoft Store. Теперь в нем не только приложения и игры, но и фильмы с сериалами.

Системные требования Windows 11

Windows 11 будет работать только на 64-битных системах. Минимальные системные требования: 4 ГБ ОЗУ и видеокарта с поддержкой DirectX 12.

Windows
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