Microsoft официально представила свою новую операционную систему – Windows 11

По словам компании, это самое масштабное обновление системы за последние шесть лет, когда свет увидела "десятка".
Компания Microsoft провела официальную презентацию новой операционной системы Windows 11. Интересно, что за неделю до мероприятия в сеть попала предварительная сборка ОС, которая оставила двоякое впечатление у пользователей.
Слухи подтвердились – обновиться до Windows 11 смогут все владельцы лицензионных копий Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 бесплатно. Первая предварительная сборка Windows 11 выйдет в начале следующей недели, а релиз полноценной версии состоится позже этой осенью.
Windows 11: что нового
Разработчики осовременили внешний вид ОС, переработали меню "Пуск" (в котором больше нет "живых" плиток) и нижнюю панель, сделали плавные анимации, обновили звуковые оповещения, иконки, обои и другие элементы, но многое оставили на своих привычных местах, поэтому переучиваться не придется.
Пожалуй, самое заметное нововведение – "Пуск", переехавший вместе с панелью задач в центр панели задач. При желании все можно вернуть в родной левый угол через настройки.
Выглядит меню совершенно иначе: без плиток и с настраиваемой сеткой приложений. Тут же есть иконки для быстрого доступа к учетной записи, настройкам и стандартным папкам с документами, изображениями и музыкой.
Рядом с "Пуском" появилась отдельная полоска поиска, которую раньше можно было видеть в Windows 10X. Теперь она ищет не только файлы внутри системы, но и информацию в интернете, отображая часть запросов в виде интерактивных виджетов, например, с погодой или сводкой по заболевшим COVID-19.
Среди прочего, ОС получила отдельную панель виджетов, которая вызывается с панели задач. С её помощью можно быстро получать информацию о погоде, новостях, результатах спортивных соревнований и многом другом.
Поддержка Android-приложений
В Windows 11 появится поддержка Android-приложений – они будут доступны непосредственно из обновлённого магазина Microsoft Store, доступ к которому пользователи будут получать из OC. Приложения в Windows 11 можно будет закрепить на панели задач.
Новая возможность – это очевидный ответ на успехи Apple в области запуска приложений iOS на устройствах под управлением macOS.
Для геймеров
Windows 11 будет поддерживать функцию Auto-HDR, которая автоматически будет переводить игры в режим HDR по аналогии с Xbox. Будет поддерживаться в "тысячах игр".
Также сами игры должны начать работать быстрее благодаря технологии DirectStorage API, загружающей контент в видеокарту в обход процессора. Также в приложении Xbox в новой ОС будет интегрирован сервис подписки Game Pass и xCloud для "облачного" гейминга.
И еще много прочих изменений:
- Новые обои – 29 изображений уже можно скачать;
- В Windows 11 пользователи смогут создавать и персонализировать сразу несколько рабочих столов – например, отдельный для игр, работы и образования;
- Обновления для ОС стали на 40% меньше по сравнению с Windows 10, теперь они будут устанавливаться в фоновом режиме;
- Функция Microsoft Teams интегрирована напрямую в Windows 11 – она доступна с панели задач. При нажатии на иконку приложения открывается небольшое окно, в котором можно быстро позвонить нужному контакту;
- В браузере Edge появилась опция, позволяющая переключаться между горизонтальным и вертикальным положением вкладок;
- Microsoft выполнила редизайн Microsoft Store. Теперь в нем не только приложения и игры, но и фильмы с сериалами.
Системные требования Windows 11
Windows 11 будет работать только на 64-битных системах. Минимальные системные требования: 4 ГБ ОЗУ и видеокарта с поддержкой DirectX 12.