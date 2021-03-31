Коли Метро і Сталкер змішали з Fallout – знайомимося з Atomic Heart

Все, що відомо про гру Atomic Heart / Mundfish

Геймплейний трейлер гри Atomic Heart, що висадився на просторах Інтернету навесні 2018-го, справив справжній фурор серед гравців. Як виявилося пізніше, за гру відповідає московська студія Mundfish, яка до цього відзначилася скасовуваною в тому ж році Soviet Lunapark.

За минулий рік співзасновник і директор студії Mundfish Роберт Багратуні дав кілька інтерв'ю закордонним і російськомовним виданням (у тому числі – IGN, PC Gamer і DTF) – ми підсумували важливу інформацію.

Альтернативна історія СРСР

Дія Atomic Heart розгортається в альтернативному всесвіті в період розквіту СРСР. Спеціальний агент КДБ майор Нечаєв під кодовим ім'ям "П3" відправляється на підприємство "3826" в спробах з'ясувати, чому там бешкетують збожеволілі роботи.

В основу сюжету головного героя покладена любовна історія. "Навіть у найважчі часи розлучити закохані серця неможливо", – пишуть творці в блозі, маючи на увазі двох співробітників підприємства "3826". Автори називають протагоніста "божевільним", але винахідливим.

Він знайомий з технологіями, вміє паяти і без особливих клопотів збирає футуристичну зброю з різноманітного мотлоху. Для крафта доведеться використовувати різні деталі, підібрані з підлоги, вирвані з тіл полеглих роботів і запозичені високотехнологічних пристроїв, які будуть зустрічатися головному герою на шляху.

Кадр з Atomic Heart / Mundfish

Дитина Fallout і Сталкера в ретро-футуристичної стилістиці

При створенні гри студія Mudfish надихалася творами братів Стругацьких, сучасними серіалами на кшталт "Чорного дзеркала", а також вітчизняними іграми Метро і Сталкер. Лор Atomic Heart опрацьовано настільки максимально, наскільки це взагалі можливо для даного жанру.

Після перегляду дебютного трейлера склалося враження, що Atomic Heart буде таким собі шутером від першої особи а-ля Bioshock, проте пізніше Mundfish пояснили, що створюють гібрид action/RPG з елементами шутера. Втім, в це виявилося складно повірити, адже системи крафта (зброї зі знайденого сміття) і рукопашних сутичок явно недостатньо, аби вийшла рольова гра в справжнісінькому сенсі цього слова.

Насправді ми маємо щось середнє між "сталкерівською" свободою і коридорними рівнями з Метро. Розробники неодноразово заявляли про те, що за руку гравців вести ніхто не буде, через те, що вони самі повинні розгадати причину жаху, який коїться, читаючи записки, звертаючи увагу на оточення і придивляючись до самих машин-вбивць.

Кадр з Atomic Heart / Mundfish

Флора і фауна

Світ гри не дуже великий, але заповнений абсолютно неймовірними подіями. У ньому багато різних сутностей, долі яких переплетені між собою. Кожен робот, кожна істота і технологія мають свою мету і завдання. Всі дослідження, що проводяться на комплексі, описані в найдрібніших подробицях, у кожної розробки є свій "ініціатор" – вчений або інженер з власною історією і мотивами.

На проходження Atomic Heart буде потрібно близько 20 годин. Для повного розуміння суті того, що відбувається, можуть знадобитися додаткові "забіги". Крім того, розробники передбачили різні рівні складності, додавши "сюжетне проходження", ігровий процес якого адаптований так, щоб з проєктом могла познайомитися більш широка аудиторія. Mudfish порівнює даний рівень складності з Bioshock.

Кадр з Atomic Heart / Mundfish

Саундтрек від композитора DOOM

Розробникам вдалося залучити до створення саундтрека для гри відомого Міка Гордона, композитора, який працював над такими хітами, як DOOM і DOOM Eternal.

Цікавий факт: виявляється, за контрактом Мік Гордон при написанні саундтреку Atomic Heart зобов'язаний використовувати радянський синтезатор – і музикант вважає це крутим творчим завданням. Примітно, що Гордону не вперше працювати з Радянським синтезатором – він вже записував на ньому частину музики для DOOM. Для цього використовували модель "Полівокс".

Інші цікаві факти про Atomic Heart

Гравці описують Atomic Heart як immersive sim з "ураганною сумішшю файтинга і шутера";

У головного героя є один компаньйон, але не в класичному розумінні. Допомагати в проходженні союзник не стане – замість цього він буде постійно базікати;

У рамках вигаданого сетингу присутні згадки і реальних історичних подій – наприклад, Великої Вітчизняної війни;

Рівнів прокачування не передбачається, але можна вивчати навички з якимись цікавими механіками, що поєднуються між собою;

Кількість кінцівок і чи впливають ваші дії на сюжет-секрет;

Буде багато згущеного молока.

Кадр з Atomic Heart / Mundfish

Системні вимоги Atomic Heart

Мінімальний:

Відеокарта – NVIDIA GeForce GTX 780 або AMD Radeon R9 290

Оперативна пам'ять – 6 ГБ

Процесор – Intel Core i5-2500K або AMD FX 6300

Місце на диску – 22 ГБ.

Рекомендований:

Відеокарта – NVIDIA GeForce GTX 1060 або AMD Radeon RX 580

Оперативна пам'ять – 8 ГБ

Процесор – Intel Core i7-4770k або AMD Ryzen 5 1500X

Місце на диску – 22 ГБ.

Платформи та дата виходу Atomic Heart

Реліз Atomic Heart очікується до кінця поточного року. У списку платформ значаться ПК, PS4 і Xbox One. Також гра буде доступна на PS5 і Xbox Series X / S – як мінімум, по зворотній сумісності, хоча не виключений і вихід окремої версії для некстген-платформ.

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