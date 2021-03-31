Когда Метро и Сталкер смешали с Fallout – знакомимся с Atomic Heart

Все, что извесно об игре Atomic Heart / Mundfish

Геймплейный трейлер игры Atomic Heart, высадившийся на просторах Интернета весной 2018-го, произвел настоящий фурор среди геймеров. Тем удивительнее, что игру, как оказалось позже, делает московская студия Mundfish, которая до этого отметилась не дожившим до релиза Soviet Lunapark.

За прошедший год сооснователь и директор студии Mundfish Роберт Багратуни дал несколько интервью зарубежным и русскоязычным изданиям (в том числе – IGN, PC Gamer и DTF) – мы суммировали важную информацию.

Альтернативная история СССР

Действие Atomic Heart разворачивается в альтернативной вселенной в период расцвета СССР. Специальный агент КГБ майор Нечаев под кодовым именем "П3" отправляется на предприятие "3826" в попытках выяснить, почему там бесчинствуют обезумевшие роботы.

В основу сюжета главного героя положена любовная история. "Даже в самые тяжёлые времена разлучить влюблённые сердца невозможно", – пишут создатели в блоге, имея в виду двоих сотрудников предприятия "3826". Авторы называют протагониста "безумным", но изобретательным.

Он знаком с технологиями, умеет паять и без труда собирает футуристическое оружие из разнообразного хлама. Для крафта придется использовать различные детали, подобранные с пола, вырванные из тел павших роботов и позаимствованные из встречающихся по пути высокотехнологичных устройств.

Кадр из Atomic Heart / Mundfish

Ребенок Fallout и Сталкера в ретро-футуристической стилистике

При создании игры студия Mudfish вдохновлялась произведениями братьев Стругацких, современными сериалами вроде "Чёрного зеркала", а также отечественными играми Метро и Сталкер. Лор Atomic Heart проработан максимально, насколько это вообще возможно для данного жанра.

После просмотра дебютного трейлера сложилось впечатление, что Atomic Heart будет этаким шутером от первого лица а-ля Bioshock, однако позже Mundfish пояснили, что создают гибрид action/RPG с элементами шутера. Справедливости ради, в это сложно поверить, ведь системы крафта (оружия из найденного мусора) и рукопашных схваток явно недостаточно, чтобы получилась ролевая игра в самом настоящем смысле этого слова.

На деле, мы имеем что-то среднее между Сталкеровской свободой и коридорными уровнями из Метро. Разработчики неоднократно заявляли о том, что за руку игроков вести никто не будет, так как они сами должны разгадать причину творящегося здесь ужаса, читая записки, обращая внимание на окружение и присматриваясь к самим машинам-убийцам.

Кадр из Atomic Heart / Mundfish

Флора и фауна

Мир игры не очень большой, но заполнен совершенно невероятными событиями. В нём много различных сущностей, судьбы которых переплетены между собой. Каждый робот, каждое существо и технология имеют свою цель и задачу. Все исследования, проводимые на комплексе, описаны в мельчайших подробностях, у каждой разработки есть свой "инициатор" – учёный или инженер с собственной историей и мотивами.

На прохождение Atomic Heart потребуется около 20 часов. Для полного понимания сути происходящего, могут потребоваться дополнительные "забеги". Кроме того, разработчики предусмотрели различные уровни сложности, добавив "Сюжетное прохождение", игровой процесс которого адаптирован так, чтобы с проектом могла познакомиться более широкая аудитория. Mudfish сравнивает данный уровень сложности с Bioshock.

Кадр из Atomic Heart / Mundfish

Саундтрек от композитора DOOM

Разработчикам удалось привлечь к созданию саундтрека для игры небезызвестного Мика Гордона, композитора, работавшего над такими хитами, как DOOM и DOOM Eternal.

Интересный факт: Оказывается, по контракту Мик Гордон при написании саундтрека Atomic Heart обязан использовать советский синтезатор – и музыкант считает это крутой творческой задачей. Примечательно, что Гордону не впервой работать с советским синтезатором – он уже записывал на нём часть музыки для DOOM. Для этого использовали модель "Поливокс".

Другие интересные факты об Atomic Heart

Поигравшие описывают Atomic Heart как immersive sim с "ураганной смесью из хардкорного мили-файтинга и шутера";

У главного героя есть один компаньон, но не в классическом понимании. Помогать в прохождении союзник не станет – вместо этого он будет постоянно болтать;

В рамках выдуманного сеттинга присутствуют упоминания и реальных исторических событий – например, Великой Отечественной войны;

Уровней прокачки не предвидится, но можно изучать навыки с некими интересными механиками, сочетающимися между собой;

Количество концовок и влияют ли ваши действия на сюжет – секрет;

Будет много сгущёнки.

Кадр из Atomic Heart / Mundfish

Системные требования Atomic Heart

Минимальные:

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290

Оперативная память — 6 ГБ

Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300

Место на диске — 22 ГБ.

Рекомендуемые:

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580

Оперативная память — 8 ГБ

Процессор — Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X

Место на диске — 22 ГБ.

Платформы и дата выхода Atomic Heart

Релиз Atomic Heart ожидается до конца текущего года. В списке платформ значатся ПК, PS4 и Xbox One. Также игра будет доступна на PS5 и Xbox Series X|S – как минимум, по обратной совместимости, хотя не исключен и выход отдельной версии для некстген-платформ.

Atomic Heart - геймплей

Atomic Heart - скриншоты

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