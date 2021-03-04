Elden Ring – чего ждать от новой игры From Software и Джорджа Мартина

Что уже известно об Elden Ring / From Software

Джордж Мартин стал легендарным писателем при жизни, благодаря очень удачной саге "Песнь Льда и Пламени", которая легла в основу сериала "Игра Престолов". Сейчас его запросто можно назвать одним из главных креативных умов, когда дело касается средневековового лора и фэнтези, потому Хидэтака Миядзаки просто не мог пройти мимо этого факта, при создании Elden Ring – новой RPG FromSoftware в открытом мире.

Писатель создал мифы и легенды игрового мира, а разработчик рассказал, что его проект будет таким же хардкорным, как и предыдущие игры FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro).

Что из себя представляет Elden Ring

Elden Ring – это новая амбициозная ролевая игра FromSoftware, мир которой помогал формировать автор "Песни льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин. Проект представляет собой action/RPG от третьего лица с большим количеством разнообразного вооружения, предметов и способов сражаться с врагами – даже большим, чем в серии Souls. Хотя игра и не имеет прямой связи с этой серией, с точки зрения игрового процесса она в большой степени основана на Dark Souls.

Нам еще предстоит увидеть игровой процесс Elden Ring, но можно не сомневаться, что From Software остались верны своим идеалам, поэтому никаких поблажек для геймеров предусмотрено не будет – им придется обучаться на практике, сражаясь с врагами и подмечая их сильные и слабые стороны.

По словам Миядзаки, схватки с крупными боссами по-прежнему являются важной частью рецепта From Software.

Бои с боссами – это то, что нам нравится делать, и они также являются одним из кульминационных моментов в этой игре [Elden Ring]. Мы знаем, что наши игроки буквально предвкушают схватки с уникальными и ужасающими боссами.

Помимо очевидных сражений, немало времени будет уделяться и исследованию локаций – мир в Elden Ring будет более динамичным, в отличие от прошлых игр From Software. Враги будут менять свою локацию, а события в открытом мире будут происходить даже без участия игрока. К слову, при создании мира, разработчики оглядывались на первую часть Dark Souls, чтобы у игроков была возможность исследовать его по своему усмотрению и находить секретные локации и тропы

Кроме того, добавлен цикл смены дня и ночи, и это не косметическое новшество, а механика, изменяющая противников и события, которые могут произойти. Также будет динамичная смена погодных условий: войдя в подземелье туманным утром вы сможете покинуть его уже дождливыми сумерками

Кадр из трейлера Elden Ring / HappyGamer

Что известно о сюжете Elden Ring

Оригинальные Темные Души прямой подачей сюжета никогда не славились – он передавался по большей части через аллегорию и метафоры, встречающихся на пути игроков. Только самые внимательные и преданные поклонники игр FromSoftware могли прочувствовать всю подноготную, тогда как большинство все пропускало мимо глаз, уворачиваясь и перекатываясь в попытках уклониться от атак противников и поразить их своими смертельными ударами.

Скорее всего, сюжет, а точнее его подача, претерпит существенных изменений – Джордж Мартин и его сценарий сможет привнести в Elden Ring, наконец-то, понятный всем сюжет, который будет детально объяснён по мере прохождения игры. Все-таки, главной фишкой писателя является доскональная разработка мира и персонажей – что, наверное, и послужило главным поводом к появлению Мартина в составе разработки.

Скорее всего, сюжет Elden Ring будет повествовать о катастрофе в мире, вызванной уничтожением "Кольца Старейшин". Разрушение Древнего Кольца отразилось на всех королевствах, поселениях и персонажах. Путь главного героя позволит оценить кризис, с которым столкнулся мир. Разрушение Кольца высвободило страшные и невообразимые вещи наружу, потому что благодаря ему удерживался некий барьер. В начале видео, показанного на E3 2019, можно наблюдать за кузнецом, создающим некий объект, который скорее всего и есть тем самым кольцом

В трейлере также показывают рыцаря, которого многие пользователи уже успели сравнить с главным персонажем аниме "Берсерк" Грифитсом, что интересно, ведь Миядзаки действительно является фанатом этого аниме и, наверное, решил в своей новой игре соединить огромных боссов, хорошо прописанных персонажей и средневековую стилистику в духе "Игры Престолов" и "Берсерка".

Elden Ring - трейлер

Глава Xbox уже успел поиграть Elden Ring и назвать её "самой амбициозной игрой Миядзаки"

По словам руководителя Xbox Фила Спенсера, Elden Ring является самым амбициозным детищем Миядзаки за последние лет 10. Поиграл он немного, но из увиденного смог отметить, что ему нравится в каком направлении развивается студия, осваивая совершенно новые механики и работая над антуражем в команде с Джорджем Мартином, и в целом можно сказать, что в работе над этим проектом Миядзаки "расширяет свои горизонты".

Я не могу вам ничего особо рассказать. Но как человек, игравший во все игры Миядзаки, по крайней мере, за последнее десятилетие, я считаю, что это, безусловно, самая амбициозная из его игр. Да, я люблю его игры, но ещё больше мне нравится то, как он и его команда работают над некоторыми деталями игровой механики, над сеттингом, над историей с другим создателем. Мне нравится видеть, как мой хороший друг бросает вызов самому себе, расширяет собственный кругозор. Думаю, это хорошо.

Как бы там ни было – пока сам не пощупаешь, не поймёшь.

Последняя утечка по Elden Ring

В последние дни появилось много интересной информации об Elden Ring, включая предполагаемый трейлер с элементами игрового процесса. Среди всего прочего, в ролике можно увидеть местную боевую механику, схожу с играми серии Souls, конные сражения на больших локациях и битву с огромным драконом.

Сам трейлер пока не попал в открытый доступ, однако несколько кадров все же просочилось. Джейсон Шрайер из Bloomberg также успел ознакомиться с видео, но отметил его крайне низкое качество – "думаю, разумнее всего будет просто дождаться его официального показа".

Дата выхода Elden Ring в трейлере названа не была и вполне возможно, что в этом году релиза ждать не стоит. Журналисты рассказали, что производство игры довольно сильно затянулось в связи с пандемией коронавируса, вынудившей разработчиков перейти на удаленку. Внутри самой студии дату выхода переносили уже несколько раз.

Другие интересные факты об Elden Ring

Игровая вселенная Elden Ring основана на Мировом Древе из нордической мифологии;

Геймплей схож с Dark Souls, но сами карты куда масштабнее;

Появятся дополнительные активности, помимо сражений;

Впервые From Software решили добавить в игру разные расы, но играть придется за человека;

Некоторые противники напоминают существ Лавкрафта и похожи на монстров из Bloodborne, а другие – боссов серии Souls;

Игрокам дадут возможность выбрать более детальную предысторию для своего героя, а мотивация будет более личной, чем в Dark Souls или Bloodborne;

Общий тон игры описывается как яркий, но здесь хватает узнаваемой фромовской дичи и типичных омрачающих историй. Здесь также имеют место самые темные вещи, среди всех игр From Software;

Общий нарратив имеет более драматический вес в сравнении с другими проектами Миядзаки, но он будет не столь властным по отношению к игроку.

Кадр из трейлера Elden Ring / HappyGamer

Когда стоит ждать релиза Elden Ring

Масштабный проект в настоящее время еще не добрался до финальной стадии разработки, поэтому раньше ноября-декабря 2020 года его ждать точно не стоит. А данные некоторых инсайдеров вообще позволяют предположить, что релиз будет перенесен на 2022 год.

Что касается платформ, то помимо очевидных персональных компьютеров выход обещают организовать на консолях PlayStation 4 и Xbox One которые уже находятся на пике своих мощностей. Все помнят печальную производительность консольного эксклюзива Bloodborne, который на PlayStation 4 в некоторые моменты выдавал падение частоты кадров до 15 FPS, так что на что-то вменяемое на отживших свое платформах надеяться не приходится, тем более учитывая размахи Elden Ring.

Elden Ring - обзор трейлера