УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Джордж Мартин признался, что делает вместо написания романа Ветра Зимы

30 декабря 2020, 20:24

Всем известно, что автор Песни Льда и Пламени Джордж Мартин очень неспешно пишет книги, томя фанатов в ожидании. Теперь он сделал новое заявление.

Джордж Мартин
Джордж Мартин / Reuters

Писатель-фантаст Джордж Мартин потряс мир романами саги "Песня льда и пламени", по которой даже сняли сериал Игра престолов. Однако, главная загвоздка в том, что Мартин пишет романы очень медленно, отвлекаясь то на другие проекты, то на другие романы, то на просмотр фильмов и сериалов.

Пока фанаты в ожидании новой книги, писатель снова отвлекается от написания книги - теперь на просмотр сериала. Джордж Мартин в своем блоге признался, что в конце года решил пересмотреть запоем новый сериал Netflix Ход Королевы.

"Очень точная адаптация (ура) очень сильного романа (ура), красиво написанная, сыгранная и поставленная. Думаю, она вам всем придется по душе. Если в мире есть справедливость, то сериал должен побороться за награды", - считает он.Читайте такжеХод королевы - лучший сериал 2020 года

Джордж Мартин признался, что он, оказывается, фанат шахмат, и сериал его захватил. Ведь он даже организовывал турниры по шахматам, и тоже получал деньги с них.

"Но больше всего меня порадовало то, что продюсеры и режиссеры правильно показали шахматы. Чаще всего показанные в фильмах и на телевидении шахматные партии — дерьмо", - считает Мартин.

Комментарии к своему посту Джордж Мартин отключил, так что узнать, что думают его фанаты о том, чем он занимается вместо того, чтобы писать роман, он не сможет.

Напомним, что Джордж Мартин никак не может дописать "Ветра Зимы", хотя обещал выпустить роман еще в июле 2020. Роман предположительно будет опубликован к лету 2021 года. С книгой косвенно связаны шестой и седьмой сезоны телесериала Игра престолов, а о последнем романе Джорджа Мартина пока что речь не идет.

книги Игра Престолов Джордж Мартин сериалы HBO новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Джордж Мартин признался, что делает вместо написания романа Ветра Зимы». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Фильмы на Рождество: какие фильмы посмотреть на Рождество 2021Фильмы на Рождество: какие фильмы посмотреть на Рождество 2021 Що подивитись: кращі різдвяні фільми і мультфільми 2021Що подивитись: кращі різдвяні фільми і мультфільми 2021 Исполнительницу главной роли в серале Крепостная заменилиИсполнительницу главной роли в серале Крепостная заменили Катерина Ковальчук объяснила, почему ушла с главной роли КрепостнойКатерина Ковальчук объяснила, почему ушла с главной роли Крепостной Назвали топ-20 самых прибыльных фильмов 2020 годаНазвали топ-20 самых прибыльных фильмов 2020 года
Следующий материал

Последние новости

20:25
В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант
20:24
Джордж Мартин признался, что делает вместо написания романа Ветра Зимы
20:18
По Украине "гуляет" пять штаммов коронавируса​: в МОЗ предупредили украинцев Видео
20:14
В Харькове депутатов горсовета "обстреляли" долларами Видео
20:08
Гороскоп на 31 декабря для всех: любовный улов, сюрпризы и жизненные реформы Видео
Реклама
20:03
У Зеленского разразились обвинениями и пригрозили КСУ уголовными делами Видео
19:38
Дефицит витамина В12: симптомы нехватки Видео
19:24
Рак кожи: 5 предупреждающих знаков Видео
19:23
Китайская вакцина от коронавируса для Украины: кто первый получит прививку Видео
19:16
Новогодний салат Гнездо глухаря: разные варианты красивого блюда Видео
19:15
Фанаты экшен-RPG, настал ваш день: в магазине EGS открыта раздача очередной бесплатной игры
19:12
Поздравления с Новым годом 2021 на украинском языке и сказочные открытки Видео
19:10
В аэропорту Йемена прогремел взрыв с многочисленными жертвами Видео
18:38
Компания Rockstar Games отказалась от многоожидаемого продолжения в пользу GTA 6: что известно
18:37
Эксперты назвали самые распространенные способы заражения устройств
18:14
Шмыгаль рассказал, когда вакцины от COVID-19 приедет в Украину Видео
18:12
Удар локдауна по COVID-19: появился прогноз по заболеваемости после праздников в Украине Видео
18:00
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото Фото Видео
17:59
Депутат выступила против запрета георгиевской ленты в Украине Видео
17:38
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
Реклама
17:28
Политолог рассказал, что стоит за "победным" рейтингом ОПЗЖ
17:26
Мисс Украина сломала корону после конкурса
17:26
Халява от CD Projekt Red – в сервисе GOG бесплатно раздают украинский шутер Metro: Last Light
17:25
Когда закончится пандемия коронавируса: врач сделал важное заявление Видео
17:18
В МИД раскрыли планы по поездке Зеленского на инаугурацию Байдена Видео
16:53
​Синоптик рассказала, где в Украине ударит мороз на Рождество Видео
16:41
В России разразились угрозами из-за заявления Кулебы по Крыму Видео
16:39
Астролог назвала угрозы первых дней 2021-го: чего опасаться Видео
16:37
В Харькове депутаты решили увековечить память Кернеса Видео
16:33
В Сеть слили поздравление с Новым годом сына Меган Маркл - ролик стал вирусным Видео
16:30
Авторы Apex Legends подготовили сюрприз фанатам в честь грядущих новогодних праздников Видео
16:15
Супрун проиллюстрировала снимком полуголого Зеленского свой пост о здравом смысле Видео
16:00
Самые модные прически на Новый год 2021, чтобы сиять - фото Фото Видео
15:42
Арест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналку Видео
15:34
Супермен и Лоис - дата выхода, трейлер и список актеров сериала Видео
15:19
Отстранение Тупицкого: КСУ ответил на указ Зеленского и выдвинул обвинения Видео
15:00
Раскрыты новые подробности о совместном проекте создателей Dark Souls и автора Игры престолов
14:48
Стало известно число доз вакцины от COVID-19, которые Польша передаст Украине Видео
14:47
Голос країни 2021 - назвали всех звезд со слепых прослушиваний Видео
14:35
В Киеве объявили о подорожании воды: какие города на очереди Видео
Реклама
14:24
Поможет сбросить вес и "разогнать" метаболизм: врач назвал напиток Видео
14:10
Чтобы учили географию: депутатам Госдумы РФ выслали шоколад с картой Казахстана
14:07
Вакцинация украинцев от COVID-19: Минздрав подписал контракт с китайской компанией Видео
14:05
Сын Чапкиса сообщил о состоянии знаменитого хореографа Видео
14:00
Избавляемся от назойливых: как отключить звонки с незнакомых номеров
13:58
В КСУ рассказали, как обошли запрет из Офиса президента из-за отстранения Тупицкого Видео
13:57
Лукашенко рассказал, кто заставит его уйти с поста президента Беларуси Видео
13:44
Названы признаки слабого иммунитета Видео
13:19
Отстранение Тупицкого: у Зеленского разнесли ответный ход КСУ Видео
13:17
Как записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкция Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять