Джордж Мартин признался, что делает вместо написания романа Ветра Зимы

Джордж Мартин / Reuters

Писатель-фантаст Джордж Мартин потряс мир романами саги "Песня льда и пламени", по которой даже сняли сериал Игра престолов. Однако, главная загвоздка в том, что Мартин пишет романы очень медленно, отвлекаясь то на другие проекты, то на другие романы, то на просмотр фильмов и сериалов.

Пока фанаты в ожидании новой книги, писатель снова отвлекается от написания книги - теперь на просмотр сериала. Джордж Мартин в своем блоге признался, что в конце года решил пересмотреть запоем новый сериал Netflix Ход Королевы.

"Очень точная адаптация (ура) очень сильного романа (ура), красиво написанная, сыгранная и поставленная. Думаю, она вам всем придется по душе. Если в мире есть справедливость, то сериал должен побороться за награды", - считает он.Читайте такжеХод королевы - лучший сериал 2020 года

Джордж Мартин признался, что он, оказывается, фанат шахмат, и сериал его захватил. Ведь он даже организовывал турниры по шахматам, и тоже получал деньги с них.

"Но больше всего меня порадовало то, что продюсеры и режиссеры правильно показали шахматы. Чаще всего показанные в фильмах и на телевидении шахматные партии — дерьмо", - считает Мартин.

Комментарии к своему посту Джордж Мартин отключил, так что узнать, что думают его фанаты о том, чем он занимается вместо того, чтобы писать роман, он не сможет.

Напомним, что Джордж Мартин никак не может дописать "Ветра Зимы", хотя обещал выпустить роман еще в июле 2020. Роман предположительно будет опубликован к лету 2021 года. С книгой косвенно связаны шестой и седьмой сезоны телесериала Игра престолов, а о последнем романе Джорджа Мартина пока что речь не идет.