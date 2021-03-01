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В Сеть просочились новые кадры из горячо ожидаемой игры Elden Ring

1 марта 2021, 18:14

На 6-секундном отрезке показывают сражения на коне, а на двух скриншотах – необычную атмосферу и огнедышащего дракона.

Elden Ring
В Сеть по кускам сливают трейлер Elden Ring / FromSoftware

Издание VGC сообщает, что некоторым счастливчикам удалось лицезреть новый трейлер Elden Ring, в котором наконец-то показали фрагменты геймплея. Напомним, что проект анонсировали в июне 2019 года на выставке E3, однако с тех пор новостями о нём не делились.

Разработчики в ролике описывают Elden Ring как "новый ролевой экшен в фэнтези-сеттинге от создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice".

В ролике также можно увидеть местную боевую механику, схожу с играми серии Souls, конные сражения на больших локациях и битву с огромным драконом. В VGC отметили, что некоторые умудрились заснять трейлер на камеру. Сам трейлер пока не попал в открытый доступ, однако несколько кадров все же просочилось. Дата выхода Elden Ring в трейлере названа не была и вполне возможно, что в этом году релиза ждать не стоит.

Журналисты рассказали, что производство игры довольно сильно затянулось в связи с пандемией коронавируса, вынудившей разработчиков перейти на удаленку. Внутри самой студии дату выхода переносили уже несколько раз.

Elden Ring - кадры из трейлера

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Напомним, что Elden Ring – это новая амбициозная ролевая игра FromSoftware, мир которой помогал формировать автор "Песни льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин. Проект представляет собой action/RPG от третьего лица с большим количеством разнообразного вооружения, предметов и способов сражаться с врагами – даже большим, чем в серии Souls. Хотя игра и не имеет прямой связи с этой серией, с точки зрения игрового процесса она в большой степени основана на Dark Souls.

По сравнению с Sekiro: Shadows Die Twice, предыдущей игрой студии, Elden Ring должна иметь больший упор на RPG-элементы и меньший – на action; в отличие от Sekiro, где под управлением игрока находился заранее определённый герой, в Elden Ring игрок может создать и настроить своего уникального персонажа.

Подробней про Elden Ring:

  • Игровая вселенная Elden Ring основана на Мировом Древе из нордической мифологии;

  • Геймплей схож с Dark Souls, но сами карты куда масштабнее;

  • Реализована смена суток и погодных условий. "Просто представьте себе продолжительную битву с боссом, которая длится несколько дней";

  • В мире игры живут представители разных фракций;

  • Некоторые противники напоминают существ Лавкрафта и похожи на монстров из Bloodborne, а другие – боссов серии Souls;

  • Разработка игры завершилась ещё в первой половине 2020 года;

  • В данный момент проект проходит стадию полировки.

Первый показ Elden Ring ожидается в течение месяца, но не на мероприятии Microsoft – оно ожидается 23 марта, но там не будет громких мировых премьер. Как отмечает журналист Имран Хан, Bandai Namco просто выпустит трейлера проекта без предварительных анонсов.

Elden Ring
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