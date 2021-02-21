Совместный проект создателей Dark Souls и Игры престолов может выйти уже совсем скоро

Elden Ring получила возрастной рейтинг / FromSoftware

Новая игра от создателей одной из сложнейших серий современности Dark Souls и недавно выпущенного PS5-эксклюзива Demon's Souls, студии FromSoftware, получила предварительный возрастной рейтинг.

Так, Elden Ring присудили возрастной рейтинг PEGI 16, такой же, как у Demon's Souls, всей трилогии Dark Souls и Bloodborne. Оценку нашли на сайте издателя Bandai Namco, но через некоторое время ее удалили.

Обычно это означает, что игра начинает готовиться к релизу: она сделана настолько, что комиссия по присуждению возрастного рейтинга может её оценить. Чуть раньше инсайдер Джефф Грабб говорил, что в марте после завершения сделки между Microsoft и Zenimax состоится конференция Xbox. Именно там, как он считает, покажут настоящие кадры Elden Ring.

Что уже известно об Elden Ring:

Игровая вселенная Elden Ring основана на Мировом Древе из нордической мифологии;

Геймплей схож с Dark Souls, но сами карты куда масштабнее;

Реализована смена суток и погодных условий. "Просто представьте себе продолжительную битву с боссом, которая длится несколько дней";

В мире игры живут представители разных фракций;

Некоторые противники напоминают существ Лавкрафта и похожи на монстров из Bloodborne, а другие – боссов серии Souls;

Разработка игры завершилась ещё в первой половине 2020 года.

В данный момент проект проходит стадию полировки.

Напомним, что Elden Ring – это новая амбициозная ролевая игра FromSoftware, мир которой помогал формировать автор "Песни льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин. Проект анонсировали в июне 2019 года на выставке E3, однако с тех пор новостями о нём не делились.

Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают отличный шутер, Rage 2 от id Software и Bethesda, в котором игроков ждет выжженная катастрофой пустошь, полная мутантов и враждебно настроенных людей.

Также вместе с Rage 2 пользователи EGS могут забрать гоночную аркаду Absolute Drift– довольно старый проект, который вышел ещё 5 лет назад в Steam, но с "очень положительными" отзывами.