Компанія Xiaomi привезла в Україну бюджетну серію Redmi Note 10

В Україні стартував продаж Redmi Note 10 / Xiaomi

Менш ніж через місяць після європейської презентації Xiaomi представила лінійку Redmi Note 10 і в Україні. Пристрої відрізняються в основному характеристиками – дизайном новинки схожі один на одного.

До речі, це вже третій флагман Xiaomi, який дебютував в нашій країні за останній місяць. Раніше виробник випустив на український ринок бюджетний Redmi Note 9T і "король на Android" Mi 11.

Вартість смартфонів Redmi Note 10 в Україні:

Redmi Note 10 (4+64 ГБ) — 7699 грн ;

; Redmi Note 10 Pro (6 + 64 ГБ) — 5499 грн .

Обидва пристрої відрізняються переважно характеристиками – дизайном новинки схожі один на одного. Redmi Note 10 має 6,43-дюймовий Super AMOLED дисплей з FullHD+ роздільною здатністю і максимальною яскравістю 1100 ніт. Основа телефону – Snapdragon 678 з 4/6 ГБ ОЗУ і 64/128 ГБ ПЗУ. Пристрій поставляється з квадрокамерою 48 + 8 +2 + 2 Мп. За автономність відповідає акумулятор місткістю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт.

"Прошка" відрізняється від молодшої версії збільшеним до 6,6 дюйма екраном, який підтримує частоту оновлення 120 Гц. Процесор тут потужніший – Snapdragon 732g, а основна камера має головний сенсор 108 Мп (Isocell HM2), а не 64 Мп, як у версії для індійського ринку. Обидва смартфони з коробки працюють на Android 11 з оболонкою MIUI 12.

Redmi Note 10 Pro / Алло

Redmi Note 10 - огляд

Раніше на цьому тижні інший виробник, компанія Realme представила в Україні новий бюджетний смартфон C21 – це простий у всіх сенсах пристрій за скромний прайс.

В Україні C21 пропонується в чорному і блакитному кольорах. За версію 32 ГБ доведеться віддати 4496 грн, за 64 ГБ – 4785 грн.