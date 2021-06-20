Кросовер Dead by Daylight з Resident Evil лідирує в чарті продажів Steam / Valve

Steam опублікував дані тижневого чарту по виторгу ігор і пристроїв за тиждень з 14 по 20 Червня. Леон, Джилл і Немезіс дозволили новій главі Dead by Daylight стати найуспішнішим проєктом у магазині цього тижня.

В цілому десятка лідерів чарту на тижні, що минає виявилася в максимальному ступені нудною; радує лише той факт, що Battlefield 2042 все ще входить в "топ" за попереднім замовленням, наочно демонструючи зацікавленість геймерів в новій грі серії.

Чарт продажів Steam в період з 13 по 20 червня:

Dead by Daylight — Resident Evil Chapter ( новинка )

) Guilty Gear: Strive

Valve Index VR Kit

Naraka: Bladepoint ( попередні замовлення )

) It Takes Two

Wildermyth ( новинка )

) Battlefield 2042 ( попередні замовлення )

) Guilty Gear: Strive Deluxe Edition

Sea of Thieves

CS:GO Prime Status Upgrade.

Придбати нову главу, присвячену "Оселі зла", можна в Steam (199 грн), магазинах PlayStation (399 грн) і Xbox (326 грн), а незабаром очікується і поява у Nintendo.

У чому популярність Dead by Daylight

Гра була випущена в червні 2016 року і не стала миттєвим касовим хітом, але за останні кілька років ситуація істотно покращилася. Станом на сьогодні Dead by Daylight є одним з найкращих представників жанру сурвайвал-хорор, багато в чому завдяки приголомшливо реалізованій концепції з асиметричним мультиплеєром.

Багатьох людей під час перегляду фільмів-слешерів на кшталт "П'ятниці 13-го" або "Хеллоуїна" відвідувала думка, що герої цих стрічок – телепні, а "ось я точно б вижив, опинись на їхньому місці". Ось розробники й надали гравцям можливість спробувати себе в якості вцілілого. Ну, або Джейсона Вурхіза, Фредді Крюгера, Майка Майерса.