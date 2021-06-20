Кроссовер Dead by Daylight с Resident Evil лидирует в чарте продаж Steam

Также игроки ждут Battlefield 2042 и Naraka: Bladepoint, а также скорый кроссовер с "Пиратами Карибского моря" в Sea of Thieves.
Steam опубликовал данные недельного чарта по выручке игр и устройств за неделю с 14 по 20 июня. Леон, Джилл и Немезис позволили новой главе Dead by Daylight стать самым успешным проектом в магазине на этой неделе.
В целом десятка лидеров чарта на уходящей неделе оказалась в максимальной степени скучной; радует лишь тот факт, что Battlefield 2042 всё ещё входит в "топ" по предзаказам, наглядно демонстрируя заинтересованность геймеров в новой игре серии.
Чарт продаж Steam в период с 13 по 20 июня:
- Dead by Daylight — Resident Evil Chapter (новинка)
- Guilty Gear: Strive
- Valve Index VR Kit
- Naraka: Bladepoint (предзаказы)
- It Takes Two
- Wildermyth (новинка)
- Battlefield 2042 (предзаказы)
- Guilty Gear: Strive Deluxe Edition
- Sea of Thieves
- CS:GO Prime Status Upgrade.
Приобрести новую главу, посвящённую "Обители зла", можно в Steam (199 грн), магазинах PlayStation (399 грн) и Xbox (326 грн), а вскоре ожидается и появление у Nintendo.
В чем популярность Dead by Daylight
Игра была выпущена в июне 2016 года и не стала мгновенным кассовым хитом, но за последние несколько лет ситуация существенно улучшилась. По состоянию на сегодня Dead by Daylight является одним из самых лучших представителей жанра сурвайвал-хоррор, во многом благодаря потрясающе реализованной концепции с ассиметричным мультиплеером.
Многих людей во время просмотра фильмов-слэшеров вроде "Пятницы 13-го" или "Хэллоуина" посещала мысль, что герои этих лент – глупцы, а "вот я точно бы выжил, окажись на их месте". Вот разработчики и предоставили игрокам возможность попробовать себя в качестве выжившего. Ну, или Джейсона Вурхиза, Фредди Крюгера, Майка Майерса.