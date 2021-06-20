Кроссовер Dead by Daylight с Resident Evil лидирует в чарте продаж Steam / Valve

Steam опубликовал данные недельного чарта по выручке игр и устройств за неделю с 14 по 20 июня. Леон, Джилл и Немезис позволили новой главе Dead by Daylight стать самым успешным проектом в магазине на этой неделе.

В целом десятка лидеров чарта на уходящей неделе оказалась в максимальной степени скучной; радует лишь тот факт, что Battlefield 2042 всё ещё входит в "топ" по предзаказам, наглядно демонстрируя заинтересованность геймеров в новой игре серии.

Чарт продаж Steam в период с 13 по 20 июня:

Dead by Daylight — Resident Evil Chapter ( новинка )

) Guilty Gear: Strive

Valve Index VR Kit

Naraka: Bladepoint ( предзаказы )

) It Takes Two

Wildermyth ( новинка )

) Battlefield 2042 ( предзаказы )

) Guilty Gear: Strive Deluxe Edition

Sea of Thieves

CS:GO Prime Status Upgrade.

Приобрести новую главу, посвящённую "Обители зла", можно в Steam (199 грн), магазинах PlayStation (399 грн) и Xbox (326 грн), а вскоре ожидается и появление у Nintendo.

В чем популярность Dead by Daylight

Игра была выпущена в июне 2016 года и не стала мгновенным кассовым хитом, но за последние несколько лет ситуация существенно улучшилась. По состоянию на сегодня Dead by Daylight является одним из самых лучших представителей жанра сурвайвал-хоррор, во многом благодаря потрясающе реализованной концепции с ассиметричным мультиплеером.

Многих людей во время просмотра фильмов-слэшеров вроде "Пятницы 13-го" или "Хэллоуина" посещала мысль, что герои этих лент – глупцы, а "вот я точно бы выжил, окажись на их месте". Вот разработчики и предоставили игрокам возможность попробовать себя в качестве выжившего. Ну, или Джейсона Вурхиза, Фредди Крюгера, Майка Майерса.