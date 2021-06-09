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Состоялся официальный анонс Battlefield 2042: трейлер, скриншоты и дата выхода

9 июня 2021, 18:37

У шутера будет три издания (стандартное, золотое и ультимативное), а релиз состоится 23 октября.

Состоялся анонс Battlefield 2042 / EA

Многочисленные слухи, которые распространялись в Сети в последние месяцы, таки получили официальное подтверждение: новая игра в серии Battlefield действительно получила название Battlefield 2042, что стало известно из её анонса.

Действие развернётся в 2042 году. Россия и США находятся "на пороге войны" – это завязка новой части. Сюжетной кампании, правда, похоже, вообще не будет. Разработчики решили сосредоточиться на онлайне. К слову, над игрой работают сразу четыре студии – DICE, DICE LA, EA Gothenburg и Criterion.

На старте игрокам будут доступны 7 крупных карт, где могут развернуться баталии в формате 64x64, а развивать его планируют по модели последних Call of Duty – новые карты будут полностью бесплатными, а монетизация будет производиться через боевой пропуск. География карт будет обширной: от корейского Сеула до египетских пустынь.

Детали Battlefield 2042:

  • Игроки смогут кастомизировать оружие, гаджеты и транспорт. В бою можно будет призвать робопса, использовать крюк-кошку, а также летать на вингсьюте;
  • Классические режимы вроде "Захвата" и "Штурма", а также один новый с природными катаклизмами прямо во время боя;
  • Куча техники и видов оружия.
  • Вместо стандартных классов появятся специалисты – персонажи с именами и уникальными особенностями. У каждого оперативника будет по одной уникальной специализации и "черте";
  • В течение первого года обещают выпустить 4 новых специалиста – по каждому на сезон. При покупке расширенного издания игроки получат абонемент на первый год, куда, похоже, входит платный боевой пропуск;
  • Подписчики EA Play получат ранний доступ к бете и смогут поиграть в игру одновременно с владельцами Ultimate-издания.

Трейлер Battlefield 2042

Шутер выйдет в трёх изданиях: стандартном, золотом и ультимативном. Релиз состоится 22 октября. Покупатели расширенного издания смогут начать играть уже 15 октября. До выхода игры разработчики проведут открытое бета-тестирование, а полноценный геймплей покажут 13 июня на E3-трансляции у Microsoft.

Предзаказы Battlefield 2042

ПК

  • Стандартное издание — 1499 грн (Steam, Origin)
  • Издание Gold — 2299 грн (Steam, Origin)
  • Издание Ultimate — 2999 грн (Steam, Origin)

Xbox

PlayStation

  • Скриншоты Battlefield 2042
    Скриншоты Battlefield 2042 EA
  • Скриншоты Battlefield 2042
    Скриншоты Battlefield 2042 EA
  • Скриншоты Battlefield 2042
    Скриншоты Battlefield 2042 EA
  • Скриншоты Battlefield 2042
    Скриншоты Battlefield 2042 EA
  • Скриншоты Battlefield 2042
    Скриншоты Battlefield 2042 EA

Battlefield
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