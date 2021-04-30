Легенда повертається до нас – відбувся реліз ремастера Total War: Rome

Відбувся реліз Total War : Rome Remastered / Steam

Фанатам історичних стратегій буде приємно дізнатися, що ремастер однієї з найкращих стратегій 2000-х – Rome: Total War – доступний для ознайомлення в магазині Steam. Всі власники оригіналу до 1 червня можуть купити гру зі знижкою у 50%.

У цій версії підтягнули графіку, додали нових агентів, 16 нових іграбельних фракцій, кроссплатформений мультиплеєр, підтримку модів і просунуту систему дипломатії.

Окрім підтягнутої роздільної здатності до 4K і ультрашироких моніторів, змін також зазнав геймплей і деякі механіки, хоча, зміни ці були спрямовані тільки на те, аби зробити управління "Римом" більш схожим на сучасні частини серії. 38 ігрових фракцій віддається в руки гравцям – загалом, є де розгулятися.

Трейлер Total War: Rome Remastered

Оригінальна Rome: Total War вийшла у вересні 2004 році на ПК, а пізніше була портована на мобільні пристрої. Перед релізом розробники знизили мінімальні і рекомендовані системні вимоги ремастера – спочатку перероблений тайтл виявився занадто вимогливим через максимальну деталізацію.

Системні вимоги Total War: Rome Remastered

Мінімальні:

ОС: Windows 10 64-біт (версія 1809)

Процесор: Intel i3 series або AMD FX-4000 series

Оперативна пам'ять: 6 ГБ

NVIDIA GTX 600 series (1 ГБ), AMD HD 7000 series (1 ГБ) або Intel UHD 620

DirectX: Версії 11

Місце на диску: 45 ГБ

Додатково: вбудовані відеокарти вимагають 8 ГБ оперативної пам'яті, а частота кадрів може падати під час великих битв.

Рекомендовані:

ОС: Windows 10 64-біт (версія 20h2)

Процесор: Intel Core i5-4570 або Ryzen 5 1600

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 (4 ГБ) або AMD Radeon R9 290 (4 ГБ)

DirectX: Версії 11

Місце на диску: 45 ГБ

Додатково: частота кадрів може падати під час великих битв.

А вже наступного місяця нас чекає нова частина Resident Evil, ремастер культової трилогії Mass Effect, стильний екшен Deathloop від творців Dishonored і багато чого іншого.