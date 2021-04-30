Легенда возвращается к нам – состоялся релиз ремастера Total War: Rome

Состоялся релиз Total War: Rome Remastered / Steam

Фанатам исторических стратегий будет приятно узнать, что ремастер одной из лучших стратегий 2000-х – Rome: Total War – доступен для ознакомления всем желающим. Все владельцы оригинала до 1 июня могут купить игру со скидкой в 50%.

В этой версии подтянули графику, добавили новых агентов, 16 новых играбельных фракций, кроссплатформенный мультиплеер, поддержку модов и продвинутую систему дипломатии.

Помимо подтягивания разрешения до поддержки 4К и ультрашироких мониторов некоторые изменения претерпел геймплей и некоторые механики, хотя, изменения эти были направлены только на то, чтобы сделать управление "Римом" более похожим на современные части серии. 38 игровых фракций отдаётся в руки игрокам – в общем, есть где разгуляться.

Трейлер Total War: Rome Remastered

Оригинальная Rome: Total War вышла в сентябре 2004 году на ПК, а позже была портирована на мобильные устройства. Перед релизом разработчики снизили минимальные и рекомендуемые системные требования ремастера – изначально переработанный тайтл оказался слишком требовательным из-за максимальной детализации.

Системные требования Total War: Rome Remastered

Минимальные:

ОС: Windows 10 64-бит (версия 1809)

Процессор: Intel i3 series или AMD FX-4000 series

Оперативная память: 6 ГБ

NVIDIA GTX 600 series (1 ГБ), AMD HD 7000 series (1 ГБ) или Intel UHD 620

DirectX: Версии 11

Место на диске: 45 ГБ

Дополнительно: встроенные видеокарты требуют 8 ГБ оперативной памяти, а частота кадров может падать во время крупных сражений.

Рекомендованные:

ОС: Windows 10 64-бит (версия 20H2)

Процессор: Intel Core i5-4570 или Ryzen 5 1600

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ)

DirectX: Версии 11

Место на диске: 45 ГБ

Дополнительно: частота кадров может падать во время крупных сражений.

А уже в следующем месяце нас ждет новая часть Resident Evil, ремастер культовой трилогии Mass Effect, стильный экшен Deathloop от создателей Dishonored и много-много чего ещё.