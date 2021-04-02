Capcom впервые показала геймплей на Resident Evil 8 на старых консолях

Геймплей Resident Evil Village на PS4 Pro / Capcom

До выхода Resident Evil 8 Village остается чуть больше месяца, а это значит, что компании Capcom, наметившей релиз своего зомби-хоррора на 8-е мая, настало время переходить от новостных потоков к более вещественным демонстрациям.

Портал IGN опубликовал дебютный геймплей Resident Evil Village с "пастгена" PS4 Pro, продемонстрировав несколько уже знакомых сцен и пару новых моментов.

Визуально новое творение японцев выглядит плюс-минус одинаково на обеих консолях от Sony, разница возможна в разрешении и производительности. PS4-версия Resident Evil 8: Village пока что только заметно потеряла тени в некоторых местах и мягкое освещение, сравнивая с более продвинутой версией – в целом, ничего критичного.

Кроме того, в ближайшее время IGN обещал поделиться новыми подробностями в рамках тематического месяца, посвящённого хоррору.

Геймплей Resident Evil Village на PS4 Pro

Resident Evil: Village (в просторечии – Resident Evil 8), готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. События восьмой части продолжают историю признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard. Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

До этого ожидается релиз второй демоверсии хоррора, которая будет содержать контент из финальной сборки игры. Грядущий демо-эпизод будет доступен на всех платформах.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Параллельно в стенах Capcom ведется работа над ремейком Resident Evil 4. Ранее в этом году стало известно, что разработка будет частично перезапущена, что, возможно, приведет к переносу с 2022 на 2023 год.

К слову, это уже не первый раз, когда разработку Resident Evil 4 перезапускают – изначальная версия игры переросла в первую часть Devil May Cry.