Журналисты поделились новыми кадрами готовящегося экшена Deathloop

Новые скриншоты из Deathloop / Game Informer

Журнал Game Informer в рамках месяца эксклюзивных премьер по готовящемуся экшену Deathloop, представил ряд новых скриншотов, на которых можно увидеть персонажей из игры и пейзажи острова Чёрный Риф.

Судя по скриншотам, игра будет, как минимум, претендент на лучший визуал 2021 года. А чего ждёте вы от нового творения создателей Prey и Dishonored?

Французы из студии Arkane рассказали, что при создании мира Deathloop вдохновлялись загадочной атмосферой Фарерских островов (пейзажи Death Stranding, возможно, вдохновлены ими же) и хоррор-фильмом Карпентера "Нечто", точнее, давящей атмосферой уединённости и отрезанности от мира.

При этом в игре царят 60-е, а это, как заявляют разработчики, "бесшабашное безумие, технологии, бесконечные возможности и чистое веселье". Кажется, нас ждёт интересная смесь. По сюжету, персонаж игры застрял на острове Чёрный Риф во временной петле, а вашей задачей будет вытащить его оттуда и не попасться наёмному убийце, которым может управлять второй игрок или ИИ.

По словам авторов, продолжительность игры составит 12-16 часов, но всё будет зависеть от вашего желания исследовать мир и экспериментировать. Игра выходит 21 мая, а предзаказ уже доступен в магазинах Steam и PS Store.

Deathloop - скриншоты

В январе 2021 года геймдизайнер Arkane Studios Харви Смит объявил о разработке новой игры от Arkane Austin, подразделения Arkane.

Arkane Studios состоит из двух частей – один офис студии находится в Лионе, а другой в Остине. Французское подразделение выпустило Dishonored 2 и сейчас готовится к выходу вышеупомянутого Deathloop, когда как американская команда работала над Prey и уже сейчас, после интервью Смита, мы знаем, что Arkane Austin работают над новым проектом.

Пока про игру известно лишь то, что это будет полноценный ААА-проект в жанре "иммерсив сим" на базе оригинальной интеллектуальной собственности (IP). Другими словами – фанатам Prey 2 и Dishonored 3 придется запастись терпением.