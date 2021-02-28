Авторы Deus Ex и Dishonored рассказали подробности о будущей игре

Новые подробности Deathloop / Arkane

Французы из Arkane вслед за ужасно стильным трейлером Deathloop выпустили 3-минутный ролик, где попыталась доходчиво объяснить концепцию необычного боевика со смертельным противостоянием в петле времени.

Фактически, Deathloop – это одна большая головоломка, в который вы должны понять, как за один день устранить все 8 целей. Гейм-дизайнер игры сообщил, что есть всего один путь для выполнения миссии, но игрок сам волен выбирать, каким способом это сделать.

Чтобы разорвать петлю, протагонисту предстоит уничтожить все восемь целей до конца дня – если хоть один из врагов останется в живых, то в полночь цикл перезапустится. День начинается с утра, после чего постепенно наступает день, вечер и ночь. Но он не единственный киллер на острове, ведь есть еще Джулианна, и ее единственная задача – помешать Кольту нарушить бесконечный цикл. Она также умеет маскироваться под NPC, а ей может управлять не только искусственный интеллект, но и другой игрок.

Набор способностей, кстати, схож с Dishonored – разработчики решили вернуть часть умений, например, телепортацию на короткие дистанции и что-то похожее на способность Эмили "Домино", чтобы у поклонников предыдущих игр студии было ощущение осведомлённости. Кроме того, по миру игры будут разбросаны "Безделушки" – предметы, наделённые силой временной петли, которые будут улучшать вашего персонажа или оружие (как костяные амулеты в Dishonored).

По словам авторов, продолжительность игры составит 12-16 часов, но всё будет зависеть от вашего желания исследовать мир и экспериментировать. Игра выходит 21 мая, а предзаказ уже доступен в магазинах Steam и PS Store.

Концепция Deathloop

Ранее геймдизайнер Arkane Studios Харви Смит объявил о разработке новой игры от Arkane Austin, подразделения Arkane.

Arkane Studios состоит из двух частей – один офис студии находится в Лионе, а другой в Остине. Французское подразделение выпустило Dishonored 2 и сейчас готовится к выходу вышеупомянутого Deathloop, когда как американская команда работала над Prey и уже сейчас, после интервью Смита, мы знаем, что Arkane Austin работают над новым проектом.

Пока про игру известно лишь то, что это будет полноценный ААА-проект в жанре "иммерсив сим" на базе оригинальной интеллектуальной собственности (IP). Другими словами – фанатам Prey 2 и Dishonored 3 придется запастись терпением.