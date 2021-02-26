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Одна из главных игр 2021-го Deathloop получила стильный трейлер

26 февраля 2021, 00:43

Игра выходит 21 мая, а предзаказ уже доступен в магазинах Steam и PS Store.

Deathloop
Deathloop - вышел новый трейлер / Arkane

Новый боевик французов из Arkane, рассказывающий о смертельном противостоянии в петле времени, обзавёлся новым трейлером с демонстрацией разнообразной боевой системы.

Судя по трейлеру, игра будет как минимум очень стильной. А чего ждёте вы от нового творения создателей Prey и Dishonored?

Напомним, что Deathloop – это экшен, в котором два убийцы с необычными способностями застряли в одном страшном дне. Раз за разом они убивают друг друга, перерождаются, ищут по острову Чёрный риф то, что может помочь в победе над противником, и умирают снова. Используя особые способности и обширный арсенал оружия, Кольт должен устранить 8 главных целей до конца дня.

Французы из Arkane Studios умеют удивлять – это им удалось доказать с помощью вариативности в Dishonored и неожиданном возвращении серии Prey. Трехминутного показа геймплея недостаточно, чтобы окончательно понять, как работает центральная механика в игре, и будет ли работать игра, так как задумывали разработчики, если вы решите пройти ее в одиночку. Несмотря на большое количество вопросов, репутация студии внушает доверие к тайтлу.

Игра выходит 21 мая, а предзаказ уже доступен в магазинах Steam и PS Store.

Новый трейлер Deathloop

Ранее геймдизайнер Arkane Studios Харви Смит объявил о разработке новой игры от Arkane Austin, подразделения Arkane.

Arkane Studios состоит из двух частей – один офис студии находится в Лионе, а другой в Остине. Французское подразделение выпустило Dishonored 2 и сейчас готовится к выходу вышеупомянутого Deathloop, когда как американская команда работала над Prey и уже сейчас, после интервью Смита, мы знаем, что Arkane Austin работают над новым проектом.

Пока про игру известно лишь то, что это будет полноценный ААА-проект в жанре "иммерсив сим" на базе оригинальной интеллектуальной собственности (IP). Другими словами – фанатам Prey 2 и Dishonored 3 придется запастись терпением.

Steam PlayStation 5 Deathloop Arkane
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