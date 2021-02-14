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Arkane показала новые кадры одной из главных игр 2021-го Deathloop

14 февраля 2021, 18:55

Больше подробностей об игре можно будет ожидать 26-27 февраля на конференции IGN Fun Fest. Релиз для PC и PS5 состоится 21 мая.

Deathloop
Arkane продолжает подогревать интерес к скоро выходящему Deathloop / PS5

В сети появились новые арты из грядущей игры французов из Arkane Studio – на них можно увидеть персонажей и пейзажи острова Чёрный Риф, где проходят события необычного шутера про временные петли Deathloop.

Разработчики рассказали, что вдохновлялись загадочной атмосферой Фарерских островов (пейзажи Death Stranding, возможно, вдохновлены ими же) и хоррор-фильмом Карпентера "Нечто", точнее, давящей атмосферой уединённости и отрезанности от мира.

При этом в игре царят 60-е, а это, как заявляют разработчики, "бесшабашное безумие, технологии, бесконечные возможности и чистое веселье". Кажется, нас ждёт интересная смесь. По сюжету, персонаж игры застрял на острове Чёрный Риф во временной петле, а вашей задачей будет вытащить его оттуда и не попасться наёмному убийце, которым может управлять второй игрок или ИИ.

Французы из Arkane Studios умеют удивлять – это им удалось доказать с помощью вариативности в Dishonored и неожиданном возвращении серии Prey. Трехминутного показа геймплея недостаточно, чтобы окончательно понять, как работает центральная механика в игре, и будет ли работать игра, так как задумывали разработчики, если вы решите пройти ее в одиночку. Несмотря на большое количество вопросов, репутация студии внушает доверие к тайтлу.

Игра выходит 21 мая, а предзаказ уже доступен в магазинах Steam и PS Store.

  • Стильный концепт-арт грядущего шутера Deathloop Arkane
  • Стильный концепт-арт грядущего шутера Deathloop Arkane
  • Стильный концепт-арт грядущего шутера Deathloop Arkane
  • Стильный концепт-арт грядущего шутера Deathloop Arkane
  • Стильный концепт-арт грядущего шутера Deathloop Arkane

Ранее геймдизайнер Arkane Studios Харви Смит объявил о разработке новой игры от Arkane Austin, подразделения Arkane.

Arkane Studios состоит из двух частей – один офис студии находится в Лионе, а другой в Остине. Французское подразделение выпустило Dishonored 2 и сейчас готовится к выходу вышеупомянутого Deathloop, когда как американская команда работала над Prey и уже сейчас, после интервью Смита, мы знаем, что Arkane Austin работают над новым проектом.

Пока про игру известно лишь то, что это будет полноценный ААА-проект в жанре "иммерсив сим" на базе оригинальной интеллектуальной собственности (IP). Другими словами – фанатам Prey 2 и Dishonored 3 придется запастись терпением.

Steam PlayStation 5 Dishonored Deathloop Arkane Deus Ex
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