На ПК вийде клон Bloodborne за казкою про Піноккіо

Lies of P - клон Bloodborne для ПК / Round 8 Studio

Розробники зі студії Round 8 Studio показали дебютний трейлер і скриншоти свого нового проєкту. Ним стала гра Lies of P, в основу сюжету якої лягла казка про Піноккіо.

У трейлері можна побачити літнього чоловіка, який збирає запчастини автоматонов і використовує їх для створення власного ‒ Піноккіо. Дія відбувається в занепалому місті Крат, де механічному хлопчикові належить знайти Джеппетто.

Команда з 60 осіб збирається перетворити брехню в механіку, яка буде впливати, як на хід історії, так і на сам геймплей ‒ від більшої кількості брехні Піноккіо буде ставати більш людяним, а чим більше ви застряєте в павутині брехні, тим складніше і заплутаніше будуть ставати квести.

Факт того, що ви керуєте лялькою неминуче позначиться на ігровому процесі ‒ Піноккіо зможе змінювати частини свого тіла, знаходячи нові навички, а знайдену зброю вийде комбінувати для отримання найбільш ефективного засобу знищення своїх супротивників. Гра вийде у 2023 році на PC, PS5 і Xbox Series X|S, а поки що можна лише подивитися кінематографічний трейлер-пролог.

Трейлер Lies of P

Раніше ми розповідали про не менш цікавий проєкт Haunted Space ‒ це шутер на космічних кораблях в космосі. Точна дата виходу поки не повідомляється, але на сторінці в Steam згадується "скоро"

У Haunted Space використовується система другого пілота, завдяки якій гравці зможуть вибрати рівень контролю судном - від аркади до повноцінної симуляції. Крім того, проєкт підтримує функцію відстеження положення очей. Haunted Space створюється для ПК та ігрових консолей поточного покоління (PlayStation 5, Xbox Series X і Series S).