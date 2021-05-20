На ПК выйдет клон Bloodborne по сказке о Пиноккио

Lies of P - клон Bloodborne для ПК / Round 8 Studio

Разработчики из студии Round 8 Studio представили дебютный трейлер и скриншоты своего нового проекта. Им стала игра Lies of P, в основу сюжета которой легла сказка о Пиноккио.

В трейлере можно увидеть пожилого мужчину, который собирает запчасти автоматонов и использует их для создания собственного ‒ Пиноккио. Действие происходит в падшем городе Крат, где механическому мальчику предстоит найти Джеппетто.

Команда из 60 человек собирается превратить ложь в механику, которая будет влиять, как на ход истории, так и на сам геймплей ‒ от большего количества лжи Пиноккио будет становиться более человечным, а чем больше вы застреваете в паутине вранья, тем сложнее и запутаннее будут становиться квесты.

Факт того, что вы управляете куклой неминуемо скажется на игровом процессе ‒ Пиноккио сможет менять части своего тела, обретая новые навыки, а найденное оружие получится комбинировать для получения наиболее эффективного средства уничтожения своих противников. Игра выйдет в 2023 году на PC, PS5 и Xbox Series X|S, а пока что можно лишь посмотреть кинематографический трейлер-пролог.

Трейлер Lies of P

Ранее мы рассказывали о не менее любопытном проекте Haunted Space – это шутер на космических кораблях в космосе. Точная дата выхода пока не сообщается, но на странице в Steam упоминается "скоро"

В Haunted Space используется система второго пилота, благодаря которой игроки смогут выбрать уровень контроля судном – от аркады до полноценной симуляции. Кроме того, проект поддерживает функцию отслеживания положения глаз. Haunted Space создаётся для ПК и игровых консолей текущего поколения (PlayStation 5, Xbox Series X и Series S).