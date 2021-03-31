Лувр зацифрував всю свою колекцію – архів доступний онлайн безплатно

Лувр оцифрував всю свою колекцію / УНІАН

Трохи не про ігри, але про культуру – один з найвідоміших музеїв Франції зацифрував всю наявну колекцію експонатів і створив безплатну онлайн-експозицію для всіх.

До неї увійшли майже півмільйона предметів мистецтва, включаючи картини, скульптури, текстиль, прикраси та меблі. За словами президента Лувру Жан-Люка Мартінеса, колекція буде постійно поповнюватися.

На офіційному сайті музею представлені експонати з колекцій восьми відділів музею – від ісламського мистецтва і скульптур епохи Відродження до єгипетських старожитностей і картин художників з усього світу. Досліджувати цифрову версію музею можна різними способами – за допомогою пошуку, за тематичними альбомами, записами кураторів або інтерактивної карти, що дозволяє заглянути в кожен зал. Наприклад, можна окремо подивитися альбом, присвячений королям і королевам різних епох.

Окрім експонатів самого Лувру можна подивитися колекцію Національного музею Ежена Делакруа, а також цифрові копії скульптур паризького парку Сад Тюїльрі і площі Каррузель, що примикає до Лувру.

Зали Лувру досі залишаються закритими через пандемію коронавірусу і планову реставрацію.