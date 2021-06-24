УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Магазин Epic Games Store оновив щотижневу добірку безплатних ігор

24 червня 2021, 20:15

Цього разу в EGS віддають мінімалістичні перегони і легендарного Соніка. Чим не привід залипнути?

Безплатні ігри в EGS / Epic Games

В Epic Games Store почалася чергова щотижнева безкоштовна роздача ігор. На цей раз всі зареєстровані на платформі користувачі можуть додати собі в бібліотеку відразу два тайтла: Horizon Chase Turbo і Sonic Mania

Horizon Chase Turbo – це перегонова відеоігра, натхненна хітами 80-х і 90-х: Out Run, Top Gear, Rush та іншими. Вона відтворює класичний аркадний геймплей і пропонує вам безмежний простір для веселощів.

Про Sonic Mania розробники говорять так: минуле і майбутнє зустрічаються в Sonic Mania — 2D-пригоді Соніка з приголомшливою HD-графікою в стилі ретро. Біжіть до мети, керуючи невловним Соніком, підіймате в повітря Тейлза і справляйтеся з перешкодами за допомогою сили Наклза. Проходьте класичні зони, як в старі добрі часи, і кидайте виклик новим босам. Грайте в режимі змагання або в спільному режимі.

Загалом, на цьому тижні всі знайдуть собі розвагу до душі. Забрати обидві гри можна протягом тижня, до 1 липня. А через тиждень користувачі Epic Games Store зможуть отримати головоломку The Spectrum Retreat.

Трейлер Sonic Mania

Паралельно в магазині PlayStation йде розпродаж "Піврічні пропозиції", яка триватиме до 8 липня. Ціни були знижені не тільки на старі хіти, але і на свіжі тайтли, що вийшли менше ніж рік тому.

А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в GOG, де діють знижки до 90% на більше ніж 3,4 тисячі ігор і доповнень до них. Серед них є і перевірена часом класика, і відносно нові ігри.

Epic Games Store
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Лікар назвала підступну небезпеку малиниЛікар назвала підступну небезпеку малини Що можна і не можна їсти в спеку: меню і легкі рецептиЩо можна і не можна їсти в спеку: меню і легкі рецепти Названо несподівану небезпеку бананівНазвано несподівану небезпеку бананів Чому не можна роздавати свій одяг та взуття направо та наліво задармаЧому не можна роздавати свій одяг та взуття направо та наліво задарма Атакує палюче сонце і буде важко дихати: погода в Україні стане дуже небезпечноюАтакує палюче сонце і буде важко дихати: погода в Україні стане дуже небезпечною

Останні новини

09:52

"Сірий кардинал": Зеленський зізнався, чому все життя прожив зі своєю дружиною Оленою

09:36

Гороскоп на 25 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: провальні покупки та зустріч з новим коханням Відео

09:16

У Києві на станції метро Майдан Незалежності чоловік упав на колії

09:07

У США впав житловий 12-поверховий будинок: є жертви, 99 людей зникли Фото

09:07

Потужний град та "привіт" від Зевса: Херсон "пошарпали" стихії Відео

Реклама
08:50

Путін загострив градус боротьби з НАТО до межі Погляд

08:22

Коронавірус в Україні не здається: у МОЗ опублікували свіжу статистику Відео

08:20

Транзиту газу через Україну через СП-2 більше не буде: Ілларіонов пояснив, що очікує на Київ Відео

08:11

Нардепка роздяглася в прямому ефірі заради Добкіна Відео

08:04

Жорстоке вбивство і підпал у Білогородці: що відомо про підозрюваного Відео

07:50

Поразка ЄС на перемовинах з Путіним: дипломат оголосив про небезпеку планів Меркель Відео

07:20

Членство в НАТО, переслідування Порошенка і другий термін: Зеленський дав велике інтерв'ю Відео

07:05

Анна Седокова без ліфчика похвалилася пікантним селфі на публіці

06:45

Курс на 28: скільки коштуватиме долар і що на нього впливатиме

06:30

Місячний календар стрижок на липень 2021: фартові дні Відео

05:30

З Днем моряка – дивовижні привітання та листівки

04:59

Знайдено новий спосіб прискорити одужання від COVID-19-коментар вчених Відео

04:49

Фініш Мінського формату: Зеленський оголосив про нові перемовини щодо Донбасу з Путіним і Байденом Відео

04:23

Які люди сильніше за інших схильні до депресії - відповідь вчених Відео

04:21

Референдум і відмова від ОРДЛО: Зеленський оголосив про сценарій України щодо Донбасу Відео

Реклама
04:16

Угода Байдена і Путіна щодо України: Зеленський розкрив деталі саміту у Женеві

03:54

Зустріч Меркель і Зеленського: експерт оцінив, чи зможе Київ "вибити" компенсації за СП-2 Відео

03:03

Гороскоп на завтра 26 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: прорив в кар'єрі та остаточний розрив Відео

02:16

День митника - привітання та листівки з Днем митника веселі

01:28

Катя Осадча показала вагітний животик в облягаючм вечірній сукні

00:51

Росія хоче зірвати навчання Сі Бриз-2021 - експерт Відео

00:07

Українців закликали готуватися до четвертої хвилі коронавірусу через штам Дельта Відео

24 червня, четвер
23:50

Крим з Донбасом і питання СП-2: Зеленський назвав сценарій на перемовини з Байденом Відео

23:34

Потопи, бурі і спека: Україні передрекли нову аномальну небезпеку Відео

23:17

Швидкий літній обід за 20 хвилин: рецепти ідеального блюда Відео

23:00

Дієтолог назвала найкориснішу сіль для організму Відео

22:03

Зрив перемовин щодо Донбасу: Україна оголосила про небезпеку саміту ЄС за участю Путіна Відео

21:38

Піца з сюрпризом: у київському супермаркеті миша на прилавку налякала покупців Відео

21:11

"Возили полем як л*йно": син Жириновського з Держдуми вибухнув образою на адресу України

20:58

Атакує палюче сонце і буде важко дихати: погода в Україні стане дуже небезпечною Відео

20:57

Microsoft офіційно презентувала свою нову операційну систему – Windows 11 Відео

20:25

Названо відмінності і користь червоних, зелених і жовтих яблук Відео

20:24

Небезпечне захоплення Сталіним: чому Росія котиться в Тартарари під гучні фанфари Погляд

20:15

Магазин Epic Games Store оновив щотижневу добірку безплатних ігор Відео

20:09

Інсайдери злили причину відмови Меган Маркл і принца Гаррі від титулів для дітей

Реклама
20:03

Як правильно дарувати гроші: дивовижні прикмети для достатку Відео

19:50

Україна указом Зеленського вдарила санкціями по оточенню Путіна Відео

19:42

Ківі Генпрокуратура вручила підозру за вушанку з серпом і молотом Відео

18:53

Крах Північного потоку-2: в Нафтогазі пояснили, як США можуть зупинити газопровід Відео

18:49

Колишня партнерка Винника отримала ключову роль на шоу Танці з зірками 2021 Відео

18:47

У Кривому Розі поліцейський побив затриманого до смерті: йому загрожує жорстоке покарання Відео

18:22

Лікар пояснив, як найкраще зберігати хліб вдома: ідеальний спосіб Відео

18:17

Півсотні банків і фінкомпаній: Зеленський продовжив санкції проти Росії Відео

17:58

Один з головних ексклюзивів PS4 скоро добереться до ПК – чутки

17:56

Дженніфер Еністон офіційно прокоментувала возз'єднання з Бредом Піттом

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти