Магазин Epic Games Store оновив щотижневу добірку безплатних ігор

Безплатні ігри в EGS / Epic Games

В Epic Games Store почалася чергова щотижнева безкоштовна роздача ігор. На цей раз всі зареєстровані на платформі користувачі можуть додати собі в бібліотеку відразу два тайтла: Horizon Chase Turbo і Sonic Mania

Horizon Chase Turbo – це перегонова відеоігра, натхненна хітами 80-х і 90-х: Out Run, Top Gear, Rush та іншими. Вона відтворює класичний аркадний геймплей і пропонує вам безмежний простір для веселощів.

Про Sonic Mania розробники говорять так: минуле і майбутнє зустрічаються в Sonic Mania — 2D-пригоді Соніка з приголомшливою HD-графікою в стилі ретро. Біжіть до мети, керуючи невловним Соніком, підіймате в повітря Тейлза і справляйтеся з перешкодами за допомогою сили Наклза. Проходьте класичні зони, як в старі добрі часи, і кидайте виклик новим босам. Грайте в режимі змагання або в спільному режимі.

Загалом, на цьому тижні всі знайдуть собі розвагу до душі. Забрати обидві гри можна протягом тижня, до 1 липня. А через тиждень користувачі Epic Games Store зможуть отримати головоломку The Spectrum Retreat.

Трейлер Sonic Mania

Паралельно в магазині PlayStation йде розпродаж "Піврічні пропозиції", яка триватиме до 8 липня. Ціни були знижені не тільки на старі хіти, але і на свіжі тайтли, що вийшли менше ніж рік тому.

А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в GOG, де діють знижки до 90% на більше ніж 3,4 тисячі ігор і доповнень до них. Серед них є і перевірена часом класика, і відносно нові ігри.