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Магазин Epic Games Store обновил еженедельную подборку бесплатных игр

24 июня 2021, 20:15

На этот раз в EGS отдают минималистичную гонку и легендарного Соника. Чем не повод залипнуть?

Epic Games Store
Бесплатные игры в EGS / Epic Games

В Epic Games Store началась очередная еженедельная бесплатная раздача игр. На этот раз все зарегистрированные на платформе пользователи могут добавить себе в библиотеку сразу два тайтла: Horizon Chase Turbo и Sonic Mania

Horizon Chase Turbo – это гоночная игра, вдохновлённая хитами 80-х и 90-х: Out Run, Top Gear, Rush и другими. Она воссоздает классический аркадный геймплей и предлагает вам безграничный простор для веселья.

Про Sonic Mania разработчики говорят так: Прошлое и будущее встречаются в Sonic Mania — 2D-приключении Соника с потрясающей HD-графикой в стиле ретро. Бегите к цели, управляя неуловимым Соником, поднимайте в воздух Тейлза и справляйтесь с препятствиями с помощью силы Наклза. Проходите классические зоны, как в старые добрые времена, и бросайте вызов новым боссам. Играйте в режиме состязания или в совместном режиме.

В целом, на этой неделе все найдут себе развлечение по душе. Забрать обе игры можно в течение недели, до 1 июля. А через неделю пользователи Epic Games Store смогут получить головоломку The Spectrum Retreat.

Трейлер Sonic Mania

Параллельно в магазине PlayStation идёт распродажа "Полугодовые предложения", которая продлится до 8 июля. Цены были снижены не только на старые хиты, но и на свежие тайтлы, вышедшие менее года назад.

А вот у экономных PC-геймеров есть повод заглянуть в GOG, где действуют скидки до 90% на больше чем 3,4 тысячи игр и дополнений к ним. Среди них есть и проверенная временем классика, и относительно новые игры.

Epic Games Store
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