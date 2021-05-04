Магазин Microsoft Store пропонує вигідні ціни на ігри для Xbox і ПК

Знижки в Microsoft Store / Microsoft

Компанія Microsoft запустила у своєму магазині нову акцію зі знижками на ігри до 90%. Розпродаж триватиме до 11 травня, а передплатники Xbox Live Gold в деяких випадках отримують найвигідніші пропозиції.

В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи гучний Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла і не тільки. Повний список пропозицій магазину можна знайти за посиланням.

Розпродаж в Microsoft Store:

А тим часом конкуренти з Sony безплатно роздають екшен з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.

Також не забувайте заглядати в Epic Games Store, де на цьому тижні роздають "стратегічний менеджер" у всесвіті Dungeons & Dragons.Idle Champions of the Forgotten Realms.