Магазин Microsoft Store пропонує вигідні ціни на ігри для Xbox і ПК

За акцією можна купити не тільки гри, але і доповнення до них.
Компанія Microsoft запустила у своєму магазині нову акцію зі знижками на ігри до 90%. Розпродаж триватиме до 11 травня, а передплатники Xbox Live Gold в деяких випадках отримують найвигідніші пропозиції.
В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи гучний Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла і не тільки. Повний список пропозицій магазину можна знайти за посиланням.
Розпродаж в Microsoft Store:
- Cyberpunk 2077 — 1334 грн (замість 1699 грн)
- Ultimate-видання Mortal Kombat 11 — 1011 грн (замість 1699 грн)
- "Відьмак 3: Дике полювання — видання" Гра року" — 279 грн (замість 1399 грн)
- Набір Assassin's Creed Вальгалла + Immortals Fenyx Rising — 1835 грн (замість 3099 грн)
- Повне видання Control — 556 грн (замість 1119 грн)
- Ghostrunner — 419 грн (замість 839 грн)
- FIFA 21 — 599 грн (замість 1699 грн)
- Final Fantasy XV Royal Edition — 499 грн (замість 999 грн)
- Devil May Cry 5 — 499 грн (замість 609 грн)
- Ori: The Collection — 499 грн (замість 999 грн)
- Shenmue I & II — 285 грн (замість 839 грн)
А тим часом конкуренти з Sony безплатно роздають екшен з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.
Також не забувайте заглядати в Epic Games Store, де на цьому тижні роздають "стратегічний менеджер" у всесвіті Dungeons & Dragons.Idle Champions of the Forgotten Realms.