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Microsoft хоче інтегрувати Steam і Epic Games Store у свій магазин

27 червня 2021, 20:30

"Аби можна було зайти в магазин, набрати назву будь-якої програми і відразу отримати те, що потрібно".

Epic Games Store
У Windows 11 можуть з'явитися Steam і EGS / The Verge

На презентації Windows 11 великий упор робився не тільки на базові функції операційної системи нового покоління, але і на фірмовий магазин Microsoft з іграми і додатками.

Після анонсу стало відомо, що нова операційна система буде підтримувати програми Android без емуляції. І їх, як раз, можна буде встановити через Microsoft Store.

Але вчора директор по продуктах і пристроях Microsoft Панос Панай розповів про плани Microsoft щодо Steam і Epic Games Store. Компанія планує домогтися від сервісів інтеграції в новий магазин Windows. "Я дуже хочу зробити так, аби можна було зайти в магазин, набрати назву будь-якої арограми і відразу отримати те, що потрібно", – відзначив представник Microsoft.

На жаль, в цьому інтерв'ю глава Windows and Devices не став пояснювати, на якому етапі йде робота по інтеграції Steam і EGS. Також незрозуміло, чи велася вона взагалі. Наприклад, у випадку з додатками для Android, Microsoft просто показує асортимент магазину Amazon, зв'язуючись з ним. Ймовірно, за таким же сценарієм планується інтеграція Steam: без прямого розміщення додатків та ігор в Магазині Microsoft.

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Нагадаємо, що на презентації Windows 11 компанія оголосила, що з 28 липня 2021 року розробники додатків зможуть отримувати 100% виручки при використанні своєї або сторонньої платіжної системи. Після компанія уточнила правила, зазначивши, що ця можливість не стосується розробників ігор – і не стала пояснювати причини.

Оновлений Microsoft Store, який компанія презентувала 24 червня, з'явиться як на Windows 11, так і на Windows 10 до кінця 2021 року.

Microsoft Windows Epic Games Store Steam
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