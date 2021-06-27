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Microsoft хочет интегрировать Steam и Epic Games Store в свой магазин

27 июня 2021, 20:30

"Чтобы можно было зайти в магазин, набрать название любого приложения и сразу получить то, что требуется".

Epic Games Store
В Windows 11 могут появиться Steam и EGS / The Verge

На презентации Windows 11 большой упор делался не только на базовые функции операционной системы нового поколения, но и на фирменный магазин Microsoft с играми и приложениями.

После анонса стало известно, что новая операционная система будет поддерживать приложения Android без эмуляции. И их, как раз, можно будет установить через Microsoft Store.

Но вчера директор по продуктам и устройствам Microsoft Панос Панай рассказал о планах Microsoft касательно Steam и Epic Games Store. Компания планирует добиться от сервисов интеграции в новый магазин Windows. "Я очень хочу сделать так, чтобы можно было зайти в магазин, набрать название любого приложения и сразу получить то, что требуется", – отметил представитель Microsoft.

К сожалению, в этом интервью глава Windows and Devices не стал пояснять, на каком этапе идёт работа по интеграции Steam и EGS. Также непонятно, велась ли она вообще. Например, в случае с приложениями для Android, Microsoft просто показывает ассортимент магазина Amazon, связываясь с ним. Вероятно, по такому же сценарию планируется интеграция Steam: без прямого размещения приложений и игр в магазине Microsoft.

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Напомним, что на презентации Windows 11 компания объявила, что с 28 июля 2021 года разработчики приложений смогут получать 100% выручки при использовании своей или сторонней платёжной системы. После компания уточнила правила, отметив, что эта возможность не касается разработчиков игр – и не стала пояснять причины.

Обновлённый Microsoft Store, который компания представила 24 июня, появится как на Windows 11, так и на Windows 10 до конца 2021 года.

Microsoft Windows Epic Games Store Steam
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