Microsoft хочет интегрировать Steam и Epic Games Store в свой магазин

В Windows 11 могут появиться Steam и EGS / The Verge

На презентации Windows 11 большой упор делался не только на базовые функции операционной системы нового поколения, но и на фирменный магазин Microsoft с играми и приложениями.

После анонса стало известно, что новая операционная система будет поддерживать приложения Android без эмуляции. И их, как раз, можно будет установить через Microsoft Store.

Но вчера директор по продуктам и устройствам Microsoft Панос Панай рассказал о планах Microsoft касательно Steam и Epic Games Store. Компания планирует добиться от сервисов интеграции в новый магазин Windows. "Я очень хочу сделать так, чтобы можно было зайти в магазин, набрать название любого приложения и сразу получить то, что требуется", – отметил представитель Microsoft.

К сожалению, в этом интервью глава Windows and Devices не стал пояснять, на каком этапе идёт работа по интеграции Steam и EGS. Также непонятно, велась ли она вообще. Например, в случае с приложениями для Android, Microsoft просто показывает ассортимент магазина Amazon, связываясь с ним. Вероятно, по такому же сценарию планируется интеграция Steam: без прямого размещения приложений и игр в магазине Microsoft.

Microsoft назвала Windows 11 лучшим выбором для геймеров

Напомним, что на презентации Windows 11 компания объявила, что с 28 июля 2021 года разработчики приложений смогут получать 100% выручки при использовании своей или сторонней платёжной системы. После компания уточнила правила, отметив, что эта возможность не касается разработчиков игр – и не стала пояснять причины.

Обновлённый Microsoft Store, который компания представила 24 июня, появится как на Windows 11, так и на Windows 10 до конца 2021 года.