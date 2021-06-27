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Microsoft подробнее рассказала о поддержке Android-приложений на Windows 11

27 июня 2021, 18:25

Оказалось, что новая функция не будет эксклюзивом для чипов Intel. Процессоры AMD и ARM также будут поддерживать приложения для Android в Windows.

Windows 11
Android-приложения работают на Windows 11 без помощи эмуляторов / Microsoft

В четверг Microsoft представила операционную систему следующего поколение – Windows 11. Она предложит пользователям ряд нововведений в сравнении с "десяткой". Одним из них стала поддержка Android-приложений, которые пользователи будут ставить прямо из магазина Microsoft.

Оказалось, что речь идёт не о простом эмуляторе, а о полноценной нативной поддержке – это стало возможным благодаря сотрудничеству с Intel и её технологии Bridge, которая представляет собой пост-компилятор. Он в реальном времени переводит приложения, скомпилированные для платформ, отличных от х86, в инструкции x86.

Кроме того, в работе Android-приложений поможет подсистема Windows Subsystem for Android (WSA), которая напоминает аналогичную (WSL) для Linux. Приложения Android запускаются внутри виртуальной машины. Программы будут совместимы с клавиатурой, мышью, тачскрином, стилусом и Bluetooth-гарнитурой.

Что важно, компании не собираются ограничивать функционал только процессорами Intel – компилятор поддерживает все платформы х86. "Intel считает важным предоставить эту возможность каждому, поэтому технология Intel Bridge разработана для поддержки всех платформ x86, включая AMD", – заявили в Intel.

Более того, в Microsoft подчеркнули, что новая функция будет доступна вообще для всех поставщиков микросхем, в том числе Arm, но пока непонятно, насколько хорошо приложения покажут себя на других архитектурах. В целом функционал напоминает динамический двоичный транслятор Apple Rosetta. Интересно, что с недавнего времени компания как раз начала переходить с чипов Intel на собственные Apple Silicon (M1).

Ранее Microsoft рассказала, какие функции и приложения исчезнут из Windows 11. Узнать о совместимости своего устройства с новой системой можно через фирменную утилиту Microsoft.

Windows
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