Microsoft рассказала, какие функции и приложения исчезнут из Windows 11

Список исчезнувших из Windows 11 функций и приложений / Microsoft

Представленная накануне ОС Windows 11 получила немало улучшений в интерфейсе и свежих функций, но вместе с этим многих привычных инструментов система лишится. О самом важном Microsoft рассказала на сайте.

Например, из системы вырежут Skype и отключат Internet Explorer, который, несмотря на отсутствие преимуществ по сравнению с современными платформами, по-прежнему необходимый бизнес-пользователям для взаимодействия со старыми корпоративными веб-приложениями.

Чего не будет в Windows 11:

Закреплённый на панели задач ассистент "Кортана";

"Живые плитки" (Live Tiles). За визуально привлекательный и динамичный контент теперь отвечает функция виджетов;

Возможность изменения размера меню "Пуск";

Инструмент Ножницы по-прежнему будет доступен, однако старый дизайн и функциональность, доступные в Windows 10, были заменены на взятые из приложения, которое ранее называлось Snip & Sketch (захват и наброски экрана);

Функция Timeline ("Временная шкала"), позволявшая вернуться к недавно открытым документам. Некоторые аналогичные функции будут доступны в Microsoft Edge;

Приложения 3D Viewer, OneNote, Paint 3D, Skype (все они будут доступны в магазине Microsoft для ручной загрузки);

Элемент "Люди" с панели задач;

Приложения "Новости и интересы" на панели задач (его заменит панель виджетов, где тоже будут новости;

Приложения "Кошелек";

Режим Windows S для версий системы, отличных от Home ("Домашняя");

Возможность настройки панели задач сторонними приложениями;

Отображение некоторых значков в области уведомлений панели задач;

Панель математического ввода (можно установить вручную).

Стоит отметить, что это далеко не финальный список. Наверняка всплывет что-то еще, поскольку Microsoft обещала поделиться многочисленными анонсами непосредственно перед запуском финальной версии Windows 11 позже этой осенью.

Windows 11 была представлена в ходе ивента Microsoft 24 июня. Система отличится обновлённым дизайном, функцией запуска Android-приложений, встроенным сервисом MS Teams и ускорителем загрузок игр, как на Xbox Series.