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Microsoft відмовилася від випуску "полегшеної" системи Windows 10X

7 травня 2021, 20:17

Тепер майже готову ОС "розбирають на запчастини", які використовують для поліпшення звичайної Windows 10.

Комп'ютер на Windows 10
Microsoft скасувала Windows 10x / Petri

Блогер та інсайдер Бред Самс, який багаторазово повідомляв правдиву інформацію про продукти компанії Microsoft до офіційного анонсу, розповів, що у 2021 році на реліз Windows 10x можна не сподіватися.

Більш того, ця операційна система, як ми її знаємо зараз, може ніколи не з'явитися на полицях магазинів ‒ замість цього компанія проводитиме "підтяжку обличчя" звичайної Windows 10, аби система стала більш привабливою і продуктивною.

Що відомо про Windows 10X

"Полегшену" операційну систему Windows 10x розробляли багато років, а її реліз спочатку був намічений на весну 2020 року, проте потім її реліз перенесли і вже влітку того ж року повідомлялося, що ми не побачимо цієї платформи до квітня-травня 2021 року. Передбачалося, що система, позбавлена більшості рудиментів старих версій Windows, буде працювати швидше на комп'ютерах з низькою продуктивністю.

Тепер, як згадувалося раніше, розробники розбирають Windows 10X "на запчастини", щоб використовувати вдалі рішення і системи для поліпшення Windows 10. Наприклад, з релізом оновлення Sun Valley восени 2021 року, Microsoft вперше перемалює іконки в Windows з часів 95-ї версії, видозмінить меню "Пуск", вбудовані програми і провідник Windows.

Можливо, просунуту систему роботи з двома дисплеями теж з часом реалізують в одному з майбутніх апдейтів.

Якою б могла бути "нова вінда"

Раніше цього року компанія Corel випустила велике оновлення Parallels Desktop версії 16.5, де з'явилася нативна підтримка ARM-чіпів Apple Silicon і, отже, можливість запускати Windows 10 ARM на новітніх комп'ютерах Mac (M1).

Якщо коротко, що тепер будь-який власник Mac на чіпі M1 зможе запустити Windows 10. На цю мить все працює відмінно, проте не підтримуються x64 додатки (а таких більшість), але в найближчому майбутньому це обіцяють виправити.

Windows 10
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