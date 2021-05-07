Microsoft відмовилася від випуску "полегшеної" системи Windows 10X

Тепер майже готову ОС "розбирають на запчастини", які використовують для поліпшення звичайної Windows 10.
Блогер та інсайдер Бред Самс, який багаторазово повідомляв правдиву інформацію про продукти компанії Microsoft до офіційного анонсу, розповів, що у 2021 році на реліз Windows 10x можна не сподіватися.
Більш того, ця операційна система, як ми її знаємо зараз, може ніколи не з'явитися на полицях магазинів ‒ замість цього компанія проводитиме "підтяжку обличчя" звичайної Windows 10, аби система стала більш привабливою і продуктивною.
Що відомо про Windows 10X
"Полегшену" операційну систему Windows 10x розробляли багато років, а її реліз спочатку був намічений на весну 2020 року, проте потім її реліз перенесли і вже влітку того ж року повідомлялося, що ми не побачимо цієї платформи до квітня-травня 2021 року. Передбачалося, що система, позбавлена більшості рудиментів старих версій Windows, буде працювати швидше на комп'ютерах з низькою продуктивністю.
Тепер, як згадувалося раніше, розробники розбирають Windows 10X "на запчастини", щоб використовувати вдалі рішення і системи для поліпшення Windows 10. Наприклад, з релізом оновлення Sun Valley восени 2021 року, Microsoft вперше перемалює іконки в Windows з часів 95-ї версії, видозмінить меню "Пуск", вбудовані програми і провідник Windows.
Можливо, просунуту систему роботи з двома дисплеями теж з часом реалізують в одному з майбутніх апдейтів.
Якою б могла бути "нова вінда"
Раніше цього року компанія Corel випустила велике оновлення Parallels Desktop версії 16.5, де з'явилася нативна підтримка ARM-чіпів Apple Silicon і, отже, можливість запускати Windows 10 ARM на новітніх комп'ютерах Mac (M1).
Якщо коротко, що тепер будь-який власник Mac на чіпі M1 зможе запустити Windows 10. На цю мить все працює відмінно, проте не підтримуються x64 додатки (а таких більшість), але в найближчому майбутньому це обіцяють виправити.